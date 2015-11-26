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GENE SIMMONS : «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»



GENE SIMMONS в рамках программы "Good Morning Britain" прокомментировал предложение ведущего Piers'а Morgan'а о том, что «расистскую шантрапу и головорезов», оскорбляющих людей на расовой почве в социальных сетях, нужно штрафовать.



«Я думаю, что эта идея на поверхности. Единственное, что понимают эти хулиганы — это деньги и наказание. И только погрозить пальчиком и сказать: "Так делать нельзя" с ними не сработает».



Gene добавил, что расовая дискриминация всё ещё жива и здорова в эпоху после Обамы.



«Всё изменилось не только в Америке, но и во всём мире, но не очень сильно. Я жил с Дайаной Росс, великой леди, и она рассказывала мне о турах SUPREMES на юг. И они были ещё более популярны, чем THE DAVE CLARK FIVE, они ездили туда и были хэдлайнерами на концертах. Но после шоу они не могли останавливаться в гостинице, им приходилось ездить в так называемый "цветной" отель. А на следующий день, когда они уезжали из города, — у них был туровый автобус — люди стреляли в них. С тех пор всё изменилось не так уж и сильно».







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