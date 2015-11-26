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Gene Simmons

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5 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»

30 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными

27 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»

21 янв 2021 : 		 Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»

4 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов

7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин
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GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»



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GENE SIMMONS в рамках программы "Good Morning Britain" прокомментировал предложение ведущего Piers'а Morgan'а о том, что «расистскую шантрапу и головорезов», оскорбляющих людей на расовой почве в социальных сетях, нужно штрафовать.

«Я думаю, что эта идея на поверхности. Единственное, что понимают эти хулиганы — это деньги и наказание. И только погрозить пальчиком и сказать: "Так делать нельзя" с ними не сработает».

Gene добавил, что расовая дискриминация всё ещё жива и здорова в эпоху после Обамы.

«Всё изменилось не только в Америке, но и во всём мире, но не очень сильно. Я жил с Дайаной Росс, великой леди, и она рассказывала мне о турах SUPREMES на юг. И они были ещё более популярны, чем THE DAVE CLARK FIVE, они ездили туда и были хэдлайнерами на концертах. Но после шоу они не могли останавливаться в гостинице, им приходилось ездить в так называемый "цветной" отель. А на следующий день, когда они уезжали из города, — у них был туровый автобус — люди стреляли в них. С тех пор всё изменилось не так уж и сильно».

GENE SIMMONS Says Racist



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Orthodox


5 фев 2021, 15:58		Это он на Байдена решил наехать, что ли?

"Байден выбрал Кристен Кларк главой отдела по гражданским правам в Министерстве Юстиции, которая похоже - буквальная расистка. В 1994 году она заявляла, что черная раса обладает более высокими интеллектуальными и физическими способностями чем другие расы за счет меланина. В прошлом году она поддержала дискриминацию азиатов университетами (они занимали слишком много мест, не пуская представителей "высшей" черной расы).
Еще она поддерживала черного профессора Тони Мартина - антисемита и отрицателя Холокоста."

olly71


5 фев 2021, 16:08		Расизм Это когда плохие белые угнетают хороших чёрных . А когда чёрные убивают белых только потому что они белые это божья благодать . Пускай этот мудозвон сьездит в ЮАР или соседние с ней страны и там погуляет по улицам без своей охраны . Возможно после того как ему вставят бутылку в жопу и на него снизайдёт просветление .


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