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Gene Simmons

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23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов

7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин

31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 июн 2018 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго

15 апр 2018 : 		 VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS

4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»

4 апр 2018 : 		 GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»

26 мар 2018 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS

21 мар 2018 : 		 GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
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GENE SIMMONS бежит от налогов



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По сообщению The Wall Street Journal, GENE SIMMONS выставил на продажу за 22 миллиона свой дом в Benedict Canyon, Лос-Анджелес, и переехал в поместье на 24 акра в Вашингтоне, недалеко от Mount Rainier, чтобы избежать драконовского налогоблажения Калифорнии.

«Калифорния и Беверли-Хиллз плохо обращаются с людьми, которые создают рабочие места, а налоговые ставки неприемлемы. Я усердно работаю и плачу налоги, но не хочу плакать под блюз Беверли-Хиллз, хорошего понемногу!»

Gene купил дом в 1984 году за 1,35 миллиона и вложил ещё 12 миллионов в недвижимость за последние 35 лет. Помимо особняка на 16 000 кв. м там есть бассейн, теннисный корт и парковка на 35 мест.

Report: GENE SIMMONS Is Moving To Washington To Escape Tax Burden Of Living In California



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Tomahawk


23 окт 2020, 10:55		Неплохая халупка.

Sw0Rn


23 окт 2020, 11:18		Поцреот


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