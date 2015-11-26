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GENE SIMMONS бежит от налогов



По сообщению The Wall Street Journal, GENE SIMMONS выставил на продажу за 22 миллиона свой дом в Benedict Canyon, Лос-Анджелес, и переехал в поместье на 24 акра в Вашингтоне, недалеко от Mount Rainier, чтобы избежать драконовского налогоблажения Калифорнии.



«Калифорния и Беверли-Хиллз плохо обращаются с людьми, которые создают рабочие места, а налоговые ставки неприемлемы. Я усердно работаю и плачу налоги, но не хочу плакать под блюз Беверли-Хиллз, хорошего понемногу!»



Gene купил дом в 1984 году за 1,35 миллиона и вложил ещё 12 миллионов в недвижимость за последние 35 лет. Помимо особняка на 16 000 кв. м там есть бассейн, теннисный корт и парковка на 35 мест.







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