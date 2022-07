сегодня



Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH: «На него плевали и освистывали»



Ронни Джеймс Дио заменил Ozzy Osbourne'a в BLACK SABBATH в 1980 году, записав с группой альбомы "Heaven And Hell" и "Mob Rules", а также "Live Evil", после чего покинул группу в 1982 году. Он вернулся в группу 10 лет спустя для записи альбома "Dehumanizer" и снова объединился с группой под вывеской HEAVEN & HELL, которая выпустила альбом под названием "The Devil You Know" в 2009 году.



В новом интервью Дэнни Стоукс жена Ронни и его давний менеджер Wendy Dio рассказала о проблемах, с которыми столкнулся певец, когда впервые присоединился к SABBATH SABBATH:



«Оззи было сложно заменить. Когда Оззи был на пике формы, он был одним из лучших фронтменов всех времён, наряду с David'ом Lee Roth'ом. Он не был великим певцом — а Ронни был великим певцом — поэтому когда Ронни пришёл в группу, музыка немного изменилась; она стала более мелодичной и совершенно иной.



Я всегда говорила: есть BLACK SABBATH с Ozzy и есть BLACK SABBATH с Ронни — оба варианта одинаково хороши. Нет смысла их сравнивать — они просто разные — совершенно разные. Я имею в виду, Оззи был новатором, и это музыка, которая была новаторской на заре хэви-металла, и я бы никогда не стала принижать его значение. Но Ронни изменил ситуацию — он был другим. Он был более мелодичным, его песни были другими, его выступления на сцене были другими. Но ему было очень тяжело. Вначале на него плевали, его освистывали и всё в таком духе, но Ронни продолжал и делал своё дело. А потом, я думаю, поклонники начали по-настоящему принимать его. И на самом деле, некоторые поклонники, с которыми я разговариваю, даже не знают о BLACK SABBATH до "Heaven And Hell", но это молодое поколение».







