Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 362
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 65
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 47
*Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о... 33
*Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас... 32
[= ||| все новости группы



*

Dio

*



23 окт 2020 : 		 Вдова DIO — о документальном фильме

30 сен 2020 : 		 Бывший гитарист DIO: «Кому это не нравится голограмма?»

10 июл 2020 : 		 ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и другие поздравляют DIO

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

30 май 2020 : 		 WENDY DIO о муже: «Он всегда со мной»

29 май 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

28 май 2020 : 		 VINNY APPICE: «DIO никогда не разминался»

27 май 2020 : 		 Барабанщик DIO: «Зал Славы Рок-н-ролла всё равно отстой»

23 май 2020 : 		 VINNY APPICE об уходе из BLACK SABBATH и создании DIO

23 май 2020 : 		 WENDY DIO вспоминает мужа

22 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «DIO давал почувствовать, что мы все вместе»

21 май 2020 : 		 Бывший барабанщик DIO о DIO

21 май 2020 : 		 RONNIE JAMES DIO: «Для меня нет покоя в творчестве»

21 май 2020 : 		 RONNIE JAMES DIO: «А я ведь хотел быть просто бейсболистом»

19 май 2020 : 		 VINNY и CARMINE APPICE почтили память DIO

18 май 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает DIO

18 май 2020 : 		 Выход биографии DIO отложен

18 май 2020 : 		 Коллеги DIO по BLACK SABBATH вспоминают

18 май 2020 : 		 Вокалист RAINBOW почтил память бывшего вокалиста RAINBOW

14 май 2020 : 		 Не ждите, что VIVIAN CAMPBELL и WENDY DIO помирятся

19 апр 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

14 апр 2020 : 		 Переиздания DIO попали в чарты

3 апр 2020 : 		 Репортаж с вечера памяти DIO

24 мар 2020 : 		 WENDY DIO о нереализованном материале DIO

11 мар 2020 : 		 WENDY DIO: «Моя работа — хранить наследие Ронни»

4 мар 2020 : 		 Биография DIO планируется к выходу
Показать далее
| - |

|||| 23 окт 2020

Вдова DIO — о документальном фильме



*
zoom
*
* *
Wendy Dio в недавней беседе рассказала о том, как идёт процесс работы над документальном фильмом о Ронни:

«Мы начали работать над ним с BMG — с режиссёрами, которые сделали довольно много. И я вполне довольна. Конечно, сейчас всё на паузе [из-за пандемии коронавируса]. Всё начинается с детства Ронни [и до конца его жизни]. Полагаю, они успели уже поговорить с Джеком Блэком и взяли интервью у всех участников группы Ронни, у Doug'a Aldrich'a, Jeff'a Pilson'a. Они готовились поехать в Аризону, чтобы поговорить с Rob''ом Halford'ом и Lita'ой Ford. А потом собирались в Англию, чтобы поговорить с Tony Iommi. Они уже общались с Geezer'ом. Так что будут очень интересные истории от разных людей. Я нашла много старых фильмов и вещей на Super8, так что будет очень, очень интересно... Я думаю, это получится замечательная вещь, она познакомит людей со многим, что они ещё никогда не видели».

На вопрос о том, как BMG планирует выпустить документальный фильм, Wendy ответила:

«Ну, мы надеялись представить его на [фестивале] Сандэнсе. Так что мы просто ждём, ведь сейчас всё застопорилось. Пока надеемся, что он выйдет в начале 21-го. Я думаю, что это выйдет в 21-м, но я не уверена, когда именно, из-за всех этих задержек. Всё зависит от того, когда они смогут вернуться к работе. В данный момент они сортируют фотографии. Я всё ещё посылаю им кучу разных вещей, чтобы они разобрались. Но я полагаю, что это будет действительно хороший документальный фильм».

По словам Wendy, работа над автобиографией также приостановлена по тем же самым причинам.

WENDY DIO Gives Updates On RONNIE JAMES DIO Documentary, Autobiography





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 275

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом