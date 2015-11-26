23 окт 2020



Вдова DIO — о документальном фильме



Wendy Dio в недавней беседе рассказала о том, как идёт процесс работы над документальном фильмом о Ронни:



«Мы начали работать над ним с BMG — с режиссёрами, которые сделали довольно много. И я вполне довольна. Конечно, сейчас всё на паузе [из-за пандемии коронавируса]. Всё начинается с детства Ронни [и до конца его жизни]. Полагаю, они успели уже поговорить с Джеком Блэком и взяли интервью у всех участников группы Ронни, у Doug'a Aldrich'a, Jeff'a Pilson'a. Они готовились поехать в Аризону, чтобы поговорить с Rob''ом Halford'ом и Lita'ой Ford. А потом собирались в Англию, чтобы поговорить с Tony Iommi. Они уже общались с Geezer'ом. Так что будут очень интересные истории от разных людей. Я нашла много старых фильмов и вещей на Super8, так что будет очень, очень интересно... Я думаю, это получится замечательная вещь, она познакомит людей со многим, что они ещё никогда не видели».



На вопрос о том, как BMG планирует выпустить документальный фильм, Wendy ответила:



«Ну, мы надеялись представить его на [фестивале] Сандэнсе. Так что мы просто ждём, ведь сейчас всё застопорилось. Пока надеемся, что он выйдет в начале 21-го. Я думаю, что это выйдет в 21-м, но я не уверена, когда именно, из-за всех этих задержек. Всё зависит от того, когда они смогут вернуться к работе. В данный момент они сортируют фотографии. Я всё ещё посылаю им кучу разных вещей, чтобы они разобрались. Но я полагаю, что это будет действительно хороший документальный фильм».



По словам Wendy, работа над автобиографией также приостановлена по тем же самым причинам.













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