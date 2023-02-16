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Dio

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VINNY APPICE — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из DIO: «Виной всему бабло»



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Vinny Appice вновь выступил в защиту Vivian'a Campbell'a в связи с тем, как гитарист был уволен из DIO, заявив, что коллеги Ронни Джеймса Дио по группе не получили того, что им обещал легендарный хэви-металлист.

Во время появления в последнем эпизоде подкаста "Let There Be Talk" с рок-н-ролльным комиком Дином Делреем Vinny ответил на вопрос, был ли он огорчён уходом Campbell'a из группы:

«Да. Ронни сказал мне: "Мы собираемся избавиться от Viv'a". Я ответил: "Что? Почему? Почему вы собираетесь это сделать?"

Это было связано с деньгами. Нам много чего обещали — много процентов и кое-что другое, но обещание так и не было выполнено. А у меня была отдельная сделка с Ронни и Венди [Дио, женой и менеджером Ронни], с контрактом. Viv стал задаваться вопросом: "Что происходит?" Дошло до того, что им это не понравилось, и они подумали: "Любого можно заменить", но это неправда. Извините, это неправда. И они взяли Craig'a Goldy. Craig был участником группы ROUGH CUTT, менеджером которой была Венди, так что ему было комфортно и легко. Но это неправда, что всех можно заменить. В некоторых группах вы можете заменить всех, кого хотите, но в некоторых коллективах это невозможно. Представьте себе LED ZEPPELIN, когда Jimmy Page'a заменяет кто-то другой, или Robert'a Plant'a. В этих взаимоотношениях есть своя магия.

Вот так всё и произошло. Так что я был немного расстроен. А потом подумал: "Ладно, мы продолжим с Craig'ом". Это сказалось на музыке, мы начали понемногу загибаться. Это не вина Craig'a, но продюсированием занимался Ронни, и мы стали больше использовать клавишные. А начинали мы как офигенная гитарная группа».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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16 фев 2023
gravitgroove
Еще один затянувшийся сериал, только сезонов поменьше.

просмотров: 211

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