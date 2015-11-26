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Dio

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VINNY APPICE — о "Holy Diver": «Травка нам очень помогла!»



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Vinny Appice (Dio, Black Sabbath, Heaven And Hell) в рамках одного из недавних интервью окунулся в воспоминания о записи альбома DIO "Holy Diver":

«Мы работали в одной комнате в Sound City (в Лос-Анджелесе, Калифорния). В Sound City, через парковку, есть три репетиционные комнаты, и именно там мы репетировали и писали этот материал. А сочиняя, мы приходили туда, джемовали. "Rainbow In The Dark"... Я думаю, я просто начал ритм, и каким-то образом этот аккорд в самом начале попал туда, когда я записывал всё на кассету, и так же поступил Анджело (Аркури), который был звукорежиссёром "Holy Diver", он всегда был в комнате на репетициях. Вот как всё это появилось, джемы — я много курил дури, а Ронни, Джимми (Бэйн / бас) и Vivian (Campbell / гитара) не так много, просто у него был контактный кайф в этой комнате. Вот как всё это было сочинено, а потом мы слушали это и говорили: "Это круто, давайте соберём всё воедино". На следующий вечер мы её записали.

Был один рифф, который мы репетировали однажды вечером, а потом приходили на следующий вечер; мы всегда начинали в 19:00, у нас не было дневного режима. Мы пришли и сказали: "Анджело, проиграй тот рифф, который мы записали на кассете". Он воспроизвёл его, но вставил кассету вверх ногами. Это был Tascam, так что он проигрывал и в обратном направлении, вот запись и пошла в обратном направлении, и мы такие: "О чёрт, да ты, б$$ь, обкурился". А потом мы подумали: "Подождите, это звучит круто..." Мы разучили рифф задом наперёд, и он вошёл в песню под названием "Invisible". Мы решили: "Это круто, давайте соединим это с риффом, который идёт вперёд", мы соединили их вместе, и это сработало!»

Drummer VINNY APPICE Looks Back On Recording DIO's Holy Diver Album -



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