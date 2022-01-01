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DOUG ALDRICH — о документальном фильме о Ронни Джеймсе Дио



В новом интервью "The Neil Jones Rock Show" на TotalRock гитариста Doug'a Aldrich'a, который был участником группы DIO в течение короткого периода между 2002 и 2006 годами, спросили, видел ли он фильм "Dio: Dreamers Never Die", первый в истории документальный фильм о жизни и временах легендарного вокалиста Ронни Джеймса Дио, и предлагали ли ему принять участие в фильме. Он ответил:



«Я видел его. Я ходил на премьеру. В нём есть несколько моих фотографий и небольшой эпизод, где я говорю "Ронни потрясающий" или что-то в этом роде.



Они сняли целую кучу материала — я, наверное, провёл около двух часов [давая интервью для документального фильма]. И один из операторов подошёл ко мне на премьере и сказал: "Мужик, твои дубли, которые не вошли в фильм, были убойными". И я вспомнил, что я сделал. Я пригласил ребят в свою студию и сыграл им [неизданный] трек, — демо, которое сделал Ронни. Он хотел, чтобы я сыграл на нём соло. Он играл на ритм-гитаре, бас-гитаре и пел, а Саймон [Райт, тогдашний барабанщик DIO] занимался программированием ударных. Но это мелодия, которую никто никогда раньше не слышал. И я сыграл её для них. В фильм она не вошла.



Это очень жизнерадостный, поднимающий настроение фильм о жизни Ронни. В нём так много всего, возможно, они хотели не включать то, что будет слишком эмоциональным. К тому же он довольно продолжительный. Фильм, я думаю, и так довольно длинный, так что представьте, если бы все интервью были в нём, это был бы 24-часовой фильм».







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