сегодня



DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»



Гитарист Doug Aldrich, который был участником группы DIO в течение короткого периода с 2002 по 2006 годы, недавно рассказал о том, каково было работать с Ронни Джеймсом Дио:



«Для меня Ронни был лучшим вокалистом в хэви-металле. Есть много замечательных певцов — Rob Halford [JUDAS PRIEST] и Bruce Dickinson [IRON MAIDEN]. Все эти парни — Biff Byford [SAXON] — они все убойны, но Ронни для меня — это парень, который... Альбом BLACK SABBATH "Heaven And Hell" был просто невероятным».



На вопрос о том, каково было играть классические песни RAINBOW, BLACK SABBATH и DIO с Ронни, Doug ответил:



«Это было здорово. На самом деле мне было довольно комфортно играть материал Vivian'а [Campbell'а] и Tony Iommi. Мой стиль базируется на парнях вроде Тони Айомми, а также другом парне по имени Гэри Мур, которого вы знаете. На Вив повлиял Гэри, так что некоторые его вещи были более естественными для меня. А Tony был исполнителем тяжёлой пентатоники, и мне нравится пентатонические лады. Так что это всегда было весело. Но играть эти риффы, как в "Children Of The Sea", — о, чувак. А ещё материал [Ritchie] Blackmore'а — я бы сделал всё возможное, чтобы не... Я совершенно другой музыкант, нежели [Ritchie] Blackmore. Думаю, каждый делает своё дело. Мне нравится Ritchie — мне нравится его подход к гитаре. Он напомнил мне обо всех хороших вещах от [Джими] Хендрикса и Джеффа Бека вместе взятых, и он ставил свой оригинальный след. Так что, играя его вещи, я бы использовал стратокастер.



Одна из самых пугающих частей тура 2005 года, в котором мы записали альбом "Holy Diver - Live" — это то, что мы сделали с "Gates Of Babylon" — это вещь с альбома "Long Live Rock 'N' Roll" — и, чувак, это соло напугало меня до ужаса. Тем вечером я сделал довольно хорошую версию — она была довольно хороша, но не была идеальной. Я просто подумал: "Я должен сделать это... Как только я сыграю это соло, и если я сделаю это наполовину прилично, я буду абсолютно уверен в себе". А потом я сыграл это соло, и это было отличное шоу».













+1 -0



просмотров: 422