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DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»



DEE SNIDER в рамках недавнего интервью коснулся совместного тура TWISTED SISTER с IRON MAIDEN в 1984 году:



«Вот когда туры были турами, а мужчины были мужчинами. Не было никакого "hair metal" — это был просто "metal". В 84-м году, когда мы гастролировали с MAIDEN, ещё не было клейма "hair metal". Поэтому MÖTLEY CRÜE гастролировали с Ozzy [Osbourne'ом]. И этот тур [с MAIDEN] был одним из величайших туров. Пять вечеров на Long Beach Arena были распроданы. Мы были открывающей группой, и арена была переполнена. Когда мы вышли на сцену, она была забита до отказа. Обычно, когда группа открывает тур, люди приходят поздно. Нет — все пришли, чтобы увидеть TWISTED; они пришли, чтобы увидеть MAIDEN».



По словам Snider'а, турне TWISTED SISTER с DIO в 1984 году было совсем другим:



«DIO — и я люблю DIO, и я люблю Ронни [Джеймса Дио], но когда мы гастролировали с DIO, они не хотели передвигать своё оборудование, поэтому мы были вынуждены стоять на краю сцены перед светом, чтобы нас не было видно. У нас не было софитов. Они уменьшили громкость звука. Так делали многие старые группы».







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