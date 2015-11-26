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Dio

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6 окт 2021 : 		 DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»

14 сен 2021 : 		 Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»

9 сен 2021 : 		 WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»

2 сен 2021 : 		 Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни

27 авг 2021 : 		 Колыбельные от DIO

24 авг 2021 : 		 WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»

23 авг 2021 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO

13 авг 2021 : 		 Биография DIO выйдет на разных языках

9 авг 2021 : 		 Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»

6 авг 2021 : 		 CRYSTAL FAITH исполняют DIO

4 авг 2021 : 		 Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»

29 июл 2021 : 		 WENDY DIO: «Есть еще три песни...»

26 июл 2021 : 		 Голограмма DIO ушла на покой

5 июл 2021 : 		 Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом

2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»

14 июн 2021 : 		 VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»

4 апр 2021 : 		 TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»

31 мар 2021 : 		 Вдова DIO — о его последних днях

8 мар 2021 : 		 TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»

17 фев 2021 : 		 Биография DIO выйдет летом

14 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

11 фев 2021 : 		 DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»

10 фев 2021 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

3 фев 2021 : 		 Биография DIO готова

31 янв 2021 : 		 JEFF PILSON — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был великим человеком»

18 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO
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DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»



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DEE SNIDER в рамках недавнего интервью коснулся совместного тура TWISTED SISTER с IRON MAIDEN в 1984 году:

«Вот когда туры были турами, а мужчины были мужчинами. Не было никакого "hair metal" — это был просто "metal". В 84-м году, когда мы гастролировали с MAIDEN, ещё не было клейма "hair metal". Поэтому MÖTLEY CRÜE гастролировали с Ozzy [Osbourne'ом]. И этот тур [с MAIDEN] был одним из величайших туров. Пять вечеров на Long Beach Arena были распроданы. Мы были открывающей группой, и арена была переполнена. Когда мы вышли на сцену, она была забита до отказа. Обычно, когда группа открывает тур, люди приходят поздно. Нет — все пришли, чтобы увидеть TWISTED; они пришли, чтобы увидеть MAIDEN».

По словам Snider'а, турне TWISTED SISTER с DIO в 1984 году было совсем другим:

«DIO — и я люблю DIO, и я люблю Ронни [Джеймса Дио], но когда мы гастролировали с DIO, они не хотели передвигать своё оборудование, поэтому мы были вынуждены стоять на краю сцены перед светом, чтобы нас не было видно. У нас не было софитов. Они уменьшили громкость звука. Так делали многие старые группы».

DEE SNIDER Says DIO





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