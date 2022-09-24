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Dio

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WENDY DIO заявила, что Вивиан Кэмпбелл хотел сделать группу DIO более коммерческой



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Wendy Dio заявила, что финансовые запросы Vivian'a Campbell'a были не единственной причиной его увольнения из группы DIO:

«Дело было не только в том, что [Вивиан] хотел больше денег; он ничего не приносил Ронни... Ронни постоянно спорил с гитаристом. Он не предлагал никаких идей, как сказал Ронни. Кроме того, он хотел сделать группу более коммерческой, чему Ронни сопротивлялся всю дорогу, с такими песнями, как "Mystery". Ронни не хотел делать такие вещи — он не хотел быть попсовым. И Vivian вместе с остальными участниками группы пытался сделать группу более коммерческой. Ронни совсем не хотел этого делать и не собирался».




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24 сен 2022
J
Jack of Diamonds
ну да, sacred heart попсовый был, но посмотрев на самого Дио в 85, он сам как глемер выглядил, взять тоже видео Stars

просмотров: 126

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