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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 36
*SUM 41 всё 29
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 28
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
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Dio

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Нереализованный трек DIO выйдет в 2024



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В рамках недавней беседы с вдовой DIO на радиостанции KFMA Rock 102.1, она сказала следующее:

«Я работаю над пластинкой, которая выйдет только в следующем году, но я работаю над сборником вещей Ронни... или неизданных вещей, или вещей, которые люди не слышали за последнее время, вещей, которые были малоизвестны. Так что я работаю над тем, чтобы собрать все это вместе. И у нас есть один неизданный трек, над которым Doug Aldrich работал [вместе] с Ронни незадолго до его смерти. И эта песня будет включена в этот сборник».




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