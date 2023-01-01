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Нереализованный трек DIO выйдет в 2024



В рамках недавней беседы с вдовой DIO на радиостанции KFMA Rock 102.1, она сказала следующее:



«Я работаю над пластинкой, которая выйдет только в следующем году, но я работаю над сборником вещей Ронни... или неизданных вещей, или вещей, которые люди не слышали за последнее время, вещей, которые были малоизвестны. Так что я работаю над тем, чтобы собрать все это вместе. И у нас есть один неизданный трек, над которым Doug Aldrich работал [вместе] с Ронни незадолго до его смерти. И эта песня будет включена в этот сборник».







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