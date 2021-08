сегодня



Wendy DIO : «Между Ронни и OZZY не было тёрок»



Wendi Dio, занимающаяся пиаром биографии Ронни Джеймса Дио "Rainbow In The Dark: The Autobiography", в ответ на вопрос о том, был ли «заключён мир» между OZZY и Ронни в последние годы его жизни, ответила следующее:



«Я не думаю, что между ними были какие-то проблемы. Они оба занимались своим делом, и оба были успешны в этом. Возможно, у Дона Ардена [отца Шэрон Осборн и бывшего менеджера Ozzy и BLACK SABBATH] были какие-то проблемы в начале, когда Ронни был в BLACK SABBATH, но я не думаю, что между [Ронни и Ozzy] была какая-то вражда.



Пресса постоянно пытается раздуть из всего этого какую-то скверну — они пытаются заставить людей ссориться друг с другом, потому что это полезно для прессы или чего-то ещё. Нет, я не думаю, что [между Ронни и Ozzy] были какие-то проблемы. Мы просто не вращались в одних и тех же кругах».









