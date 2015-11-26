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Dio

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4 авг 2021 : 		 Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»

29 июл 2021 : 		 WENDY DIO: «Есть еще три песни...»

26 июл 2021 : 		 Голограмма DIO ушла на покой

5 июл 2021 : 		 Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом

2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»

14 июн 2021 : 		 VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»

4 апр 2021 : 		 TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»

31 мар 2021 : 		 Вдова DIO — о его последних днях

8 мар 2021 : 		 TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»

17 фев 2021 : 		 Биография DIO выйдет летом

14 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

11 фев 2021 : 		 DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»

10 фев 2021 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

3 фев 2021 : 		 Биография DIO готова

31 янв 2021 : 		 JEFF PILSON — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был великим человеком»

18 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

27 дек 2020 : 		 Если бы голограмма DIO не теряла денег, гастроли бы не останавливались

14 дек 2020 : 		 Концертные релизы DIO выйдут зимой

3 дек 2020 : 		 LEROI XIII с друзьями исполняет кавер DIO

30 ноя 2020 : 		 Шведские музыканты почтили память DIO

23 окт 2020 : 		 Вдова DIO — о документальном фильме

30 сен 2020 : 		 Бывший гитарист DIO: «Кому это не нравится голограмма?»

10 июл 2020 : 		 ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и другие поздравляют DIO

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

30 май 2020 : 		 WENDY DIO о муже: «Он всегда со мной»

29 май 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO
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Wendy DIO: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»



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Wendi Dio, занимающаяся пиаром биографии Ронни Джеймса Дио "Rainbow In The Dark: The Autobiography", в ответ на вопрос о том, был ли «заключён мир» между OZZY и Ронни в последние годы его жизни, ответила следующее:

«Я не думаю, что между ними были какие-то проблемы. Они оба занимались своим делом, и оба были успешны в этом. Возможно, у Дона Ардена [отца Шэрон Осборн и бывшего менеджера Ozzy и BLACK SABBATH] были какие-то проблемы в начале, когда Ронни был в BLACK SABBATH, но я не думаю, что между [Ронни и Ozzy] была какая-то вражда.

Пресса постоянно пытается раздуть из всего этого какую-то скверну — они пытаются заставить людей ссориться друг с другом, потому что это полезно для прессы или чего-то ещё. Нет, я не думаю, что [между Ронни и Ozzy] были какие-то проблемы. Мы просто не вращались в одних и тех же кругах».





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


4 авг 2021, 19:53		какие там терки. на. а когда Дио пел Оззиковские песни никто ничего не говорил из фэнов? а журналисты ничего не спрашивали ни того ни другого?
тут обширное поле для спекуляций. и мне лично интересно что говорили именно Дио и Оззи.


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