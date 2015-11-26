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Dio

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25 окт 2021 : 		 MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»

6 окт 2021 : 		 DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»

14 сен 2021 : 		 Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»

9 сен 2021 : 		 WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»

2 сен 2021 : 		 Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни

27 авг 2021 : 		 Колыбельные от DIO

24 авг 2021 : 		 WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»

23 авг 2021 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO

13 авг 2021 : 		 Биография DIO выйдет на разных языках

9 авг 2021 : 		 Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»

6 авг 2021 : 		 CRYSTAL FAITH исполняют DIO

4 авг 2021 : 		 Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»

29 июл 2021 : 		 WENDY DIO: «Есть еще три песни...»

26 июл 2021 : 		 Голограмма DIO ушла на покой

5 июл 2021 : 		 Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом

2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»

14 июн 2021 : 		 VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»

4 апр 2021 : 		 TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»

31 мар 2021 : 		 Вдова DIO — о его последних днях

8 мар 2021 : 		 TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»

17 фев 2021 : 		 Биография DIO выйдет летом

14 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

11 фев 2021 : 		 DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»

10 фев 2021 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

3 фев 2021 : 		 Биография DIO готова

31 янв 2021 : 		 JEFF PILSON — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был великим человеком»
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MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»



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В рамках недавней беседы с MIKKEY DEE у него спросили, импонирует ли ему тот факт, что память о Лемми живёт и разные музыканты продолжают играть песни MÖTÖRHEAD, на что он ответил:

«Абсолютно. Так оно и есть. Большинство из нас — просто отличные друзья. Нам нравится то, что мы делаем. У нас одинаковое видение. У нас одинаковый менталитет — у большинства из нас — и мы просто пытаемся хорошо провести время, развлекая публику и развлекаясь сами. Так оно и есть.

Конечно, когда коллега уходит из жизни, ты делаешь всё, что в твоих силах. Я имею в виду, это ведь всё, финал. Я помню, когда Ронни [Джеймс Дио] ушёл из жизни, это было похоже на катастрофу. Ну и они один за другим уходят с этой планеты. И что вы можете сделать? Ты можешь просто почтить память человека настолько хорошо, насколько можешь, вот и всё».

MIKKEY DEE:





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