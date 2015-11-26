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MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»



В рамках недавней беседы с MIKKEY DEE у него спросили, импонирует ли ему тот факт, что память о Лемми живёт и разные музыканты продолжают играть песни MÖTÖRHEAD, на что он ответил:



«Абсолютно. Так оно и есть. Большинство из нас — просто отличные друзья. Нам нравится то, что мы делаем. У нас одинаковое видение. У нас одинаковый менталитет — у большинства из нас — и мы просто пытаемся хорошо провести время, развлекая публику и развлекаясь сами. Так оно и есть.



Конечно, когда коллега уходит из жизни, ты делаешь всё, что в твоих силах. Я имею в виду, это ведь всё, финал. Я помню, когда Ронни [Джеймс Дио] ушёл из жизни, это было похоже на катастрофу. Ну и они один за другим уходят с этой планеты. И что вы можете сделать? Ты можешь просто почтить память человека настолько хорошо, насколько можешь, вот и всё».







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