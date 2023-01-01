Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DOKKEN 32
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 18
*JEFF YOUNG о времени в MEGADETH: «Тусить с алкашами не мое» 13
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого» 13
*Видео с выступления KK'S PRIEST 12
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны» 11
*Видео с выступления IRON MAIDEN 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DOKKEN 32
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 18
[= ||| все новости группы



*

Dio

*



13 авг 2023 : 		 DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена

28 июн 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет на Blu-ray

9 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE хвалит DIO

9 май 2023 : 		 Нереализованный трек DIO выйдет в 2024

4 май 2023 : 		 Бывший из DIO исполнил песни DIO, BLACK SABBATH

1 май 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет осенью

3 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от бывшего гитариста DIO

16 фев 2023 : 		 VINNY APPICE — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из DIO: «Виной всему бабло»

24 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о документальном фильме о Ронни Джеймсе Дио

17 ноя 2022 : 		 RONNIE JAMES DIO получил фигурку FUNKO

26 окт 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Ронни Джеймс Дио — это нечто из ряда вон»

26 окт 2022 : 		 CRAIG GOLDY удивлён, что его упомянули в фильме о DIO

12 окт 2022 : 		 Вдова Ронни Джеймса Дио: «Да не разводились мы!»

4 окт 2022 : 		 CRAIG GOLDY: «Помню, как Дио мне еду покупал»

29 сен 2022 : 		 TONY IOMMI — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был настоящим профессионалом»

28 сен 2022 : 		 WENDY DIO хочет открыть музей

24 сен 2022 : 		 WENDY DIO заявила, что Вивиан Кэмпбелл хотел сделать группу DIO более коммерческой

22 сен 2022 : 		 SIMON WRIGHT — о концертах с голограммой Дио: «Зрители были благодарны»

24 авг 2022 : 		 Трейлер документального фильма о DIO

16 авг 2022 : 		 Вдова DIO хочет ремикс "The Last In Line"

13 авг 2022 : 		 Концерты DIO будут переизданы

10 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о переиздании альбома DIO "Holy Diver"

8 авг 2022 : 		 Барабанщик DIO — о ремиксе "Holy Diver": «Это было рискованно»

29 июл 2022 : 		 Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало»

22 июл 2022 : 		 Фильм о DIO выйдет летом

21 июл 2022 : 		 Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH: «На него плевали и освистывали»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена



zoom
Ранее не издававшаяся песня Ронни Джеймса Дио, над которой гитарист Doug Aldrich работал вместе с легендарным хэви-металлистом до его смерти в 2010 году, будет включена в готовящийся к выпуску сборник ранее не звучавших и малоизвестных записей Дио. Трек, о котором идёт речь, был написан во время работы над альбомом DIO "Magica II", продолжением альбома 2000 года "Magica", который остался незавершённым после смерти Ронни в 2010 году. Другая композиция из "Magica II" под названием "Electra" вошла в сборник 2012 года "The Very Best of Dio Vol 2".

Aldrich рассказал о неизданной музыке, над которой он работал вместе с Дио, в новом интервью канадскому изданию The Metal Voice:  

«Во-первых, "Electra" должна была войти в следующий альбом Ронни. По сути он придумал "Electra" для продвижения тура, который он хотел провести в конце 2009 года. Он собирался переиздать "Killing The Dragon" и концертное шоу, которое мы записали во время этого тура, и эта песня должна была продвигать альбом и тур, и всё это должно было стать единым целым. А потом он заболел, он узнал, что у него рак. Так что всё это сошло на нет. Но песня "Electra" всё-таки вышла, и это было очень круто. Но до "Electra" у него была ещё одна песня, и я уверен, что у него было много разных фрагментов и, возможно, несколько готовых треков, но он дал мне законченную песню до "Electra", которую он хотел использовать в качестве промо-трека. Но потом он отказался от этой затеи, и мы выбрали "Electra". Но у меня был тот, другой трек, и я записал для него соло. У него не было названия, но трек был у меня в запасе и говорил об этом с Wendy [Dio, вдовой и менеджером Ронни], но мы так и не смогли тогда как следует обсудить этот вопрос... Если честно, я не дал ей послушать эту песню, но я говорил с ней об этом по телефону. В тот момент она не была готова слушать что-либо подобное. Прошли годы. Потом я закончил ремонт в своём доме, забрал жёсткие диски и положил их на хранение. Сейчас поговаривают, что Венди хочет выпустить в 2024 году несколько неизданных вещей с Ронни, включая ремейк трека, который он мне прислал, и я всё ещё нахожусь в процессе его поиска. Венди написала мне на прошлой неделе и спросила: "Есть успехи?" Я ответил: "Я найду его, Wendy". Просто у меня десятки жёстких дисков, которые мне нужно перебрать, чтобы найти его. И как только я найду, я дам ей трек и либо запишу его с ней и с ними, либо это сделает кто-то другой. Но это было захватывающе, потому что Ронни играл на басу, играл на ритм-гитаре с драм-машиной и пел, и вокал был захватывающим, это потрясающе».

Doug рассказал о том, как его неизданная песня с Ронни оказалась затерянной среди личных вещей:

«Я делал ремонт в 2020 году, когда всё было закрыто. Я хотел немного расширить свой дом, навести в нём порядок и купить новые вещи. Поэтому я хотел упаковать всё аккуратно и вывезти отсюда. Когда идёт строительство, жёсткие диски пылятся. Поэтому я всё упаковал, в том числе и тот компьютер, на котором был тот жёсткий диск. Так что я его найду. И я надеюсь, что у Венди есть ещё какие-нибудь потрясающие вещи. Очень надеюсь. Потому что было бы очень здорово услышать альбом неизданного материала с оригинальной музыкой и очень крутыми версиями ранее выпущенных песен. Я предполагаю, что у них есть классные вещи, которые, возможно, они не использовали с Viv'ом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 130

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом