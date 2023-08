сегодня



DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена



Ранее не издававшаяся песня Ронни Джеймса Дио, над которой гитарист Doug Aldrich работал вместе с легендарным хэви-металлистом до его смерти в 2010 году, будет включена в готовящийся к выпуску сборник ранее не звучавших и малоизвестных записей Дио. Трек, о котором идёт речь, был написан во время работы над альбомом DIO "Magica II", продолжением альбома 2000 года "Magica", который остался незавершённым после смерти Ронни в 2010 году. Другая композиция из "Magica II" под названием "Electra" вошла в сборник 2012 года "The Very Best of Dio Vol 2".



Aldrich рассказал о неизданной музыке, над которой он работал вместе с Дио, в новом интервью канадскому изданию The Metal Voice:



«Во-первых, "Electra" должна была войти в следующий альбом Ронни. По сути он придумал "Electra" для продвижения тура, который он хотел провести в конце 2009 года. Он собирался переиздать "Killing The Dragon" и концертное шоу, которое мы записали во время этого тура, и эта песня должна была продвигать альбом и тур, и всё это должно было стать единым целым. А потом он заболел, он узнал, что у него рак. Так что всё это сошло на нет. Но песня "Electra" всё-таки вышла, и это было очень круто. Но до "Electra" у него была ещё одна песня, и я уверен, что у него было много разных фрагментов и, возможно, несколько готовых треков, но он дал мне законченную песню до "Electra", которую он хотел использовать в качестве промо-трека. Но потом он отказался от этой затеи, и мы выбрали "Electra". Но у меня был тот, другой трек, и я записал для него соло. У него не было названия, но трек был у меня в запасе и говорил об этом с Wendy [Dio, вдовой и менеджером Ронни], но мы так и не смогли тогда как следует обсудить этот вопрос... Если честно, я не дал ей послушать эту песню, но я говорил с ней об этом по телефону. В тот момент она не была готова слушать что-либо подобное. Прошли годы. Потом я закончил ремонт в своём доме, забрал жёсткие диски и положил их на хранение. Сейчас поговаривают, что Венди хочет выпустить в 2024 году несколько неизданных вещей с Ронни, включая ремейк трека, который он мне прислал, и я всё ещё нахожусь в процессе его поиска. Венди написала мне на прошлой неделе и спросила: "Есть успехи?" Я ответил: "Я найду его, Wendy". Просто у меня десятки жёстких дисков, которые мне нужно перебрать, чтобы найти его. И как только я найду, я дам ей трек и либо запишу его с ней и с ними, либо это сделает кто-то другой. Но это было захватывающе, потому что Ронни играл на басу, играл на ритм-гитаре с драм-машиной и пел, и вокал был захватывающим, это потрясающе».



Doug рассказал о том, как его неизданная песня с Ронни оказалась затерянной среди личных вещей:



«Я делал ремонт в 2020 году, когда всё было закрыто. Я хотел немного расширить свой дом, навести в нём порядок и купить новые вещи. Поэтому я хотел упаковать всё аккуратно и вывезти отсюда. Когда идёт строительство, жёсткие диски пылятся. Поэтому я всё упаковал, в том числе и тот компьютер, на котором был тот жёсткий диск. Так что я его найду. И я надеюсь, что у Венди есть ещё какие-нибудь потрясающие вещи. Очень надеюсь. Потому что было бы очень здорово услышать альбом неизданного материала с оригинальной музыкой и очень крутыми версиями ранее выпущенных песен. Я предполагаю, что у них есть классные вещи, которые, возможно, они не использовали с Viv'ом».







