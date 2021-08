13 авг 2021



Биография DIO выйдет на разных языках



Долгожданная биография DIO, "Rainbow In The Dark: The Autobiography", выпущенная в США, Канаде и Великобритании, будет издана на немецком 27 августа. Кроме того, в планах выпустить ее на финском, болгарском, португальском, японском, шведском, итальянском и польском в ближайшие месяцы, а на венгерском она выйдет в первой четверти 2022 года.







+0 -1



просмотров: 321