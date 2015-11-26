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Dio

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23 май 2020 : 		 WENDY DIO вспоминает мужа

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Вдова DIO — о его последних днях



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WENDY DIO поделилась воспоминаниями о последних днях Ронни Джеймса Дио:

«Нам сказали, что у него четвёртая стадия, но мы не верили в то, что Ронни не справится, потому что он был очень сильным человеком. Мы ездили в Хьюстон к доктору Anderson'у в онкологический центр для химиотерапии и говорили: "Мы убьём дракона". Мы называли это драконом, и мы сказали: "Мы убьём этого дракона". Ронни совершенно не страдал. Он прошёл курсы химиотерапии. И я не думала, что он умрёт, я была уверена, что он сможет победить.

Я поняла, что всё тщетно, в пятницу. Он проснулся и сказал, что совершенно плох. Поэтому я позвонила врачу, и мы поехали в больницу. У него были сильнейшие боли — агония — поэтому они дали ему морфин, и Ронни впал в кому. И мы оставались в больнице до утра воскресенья, пока он не умер».

По словам Wendy, несколько близких друзей Ронни приехали с ним проститься:

«Geezer и Gloria были замечательными, они были со мной всё это время. Они не могли бы сделать больше. С возвращением Ронни в SABBATH в последний раз, когда это называлось HEAVEN & HELL, все проблемы, бывшие ранее, растворились. Они были лучшими друзьями. Они замечательно ладили, прекрасно выступали. Дружба была невероятной. И Terry с Ронни планировали поехать вместе в Египет.

Было порядка тридцати человек — его близкие друзья — мы были с ним в больнице. И он ушёл утром в воскресенье».

На вопрос о том, отрицала ли она плохое в тот момент, она ответила:

«Полностью. Особенно с учётом того, что за три недели до смерти он получил награду Golden Gods и был в порядке. И мы все думали: "Он выкарабкается"».

WENDY DIO Details RONNIE JAMES DIO



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