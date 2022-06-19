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Dio

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Вдова DIO — о новой версии альбома DIO



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Wendy Dio в недавнем интервью рассказала, почему было решено вновь срубить бабла выпустить обновлённую версию альбома "Holy Diver":

«Мы с Rhino подумали, что было бы неплохо переиздать альбом с новой обработанной версией. И я перебрала множество разных продюсеров, думая, кто бы мог сделать хорошую работу для Ронни и придать ей более современный вид. И мы выбрали Joe Barresi, который много работал с TOOL, QUEENS OF THE STONE AGE и так далее. И вначале он очень не хотел этим заниматься, потому что сказал: "О, я не смогу улучшить то, что сделал Ронни". А я ответила: "Ну, на самом деле это и не нужно улучшать. Нужно просто сделать его немного другим и привести его в соответствие с сегодняшними стандартами". И он сделал это, и я очень довольна. Я считаю, что он проделал совершенно потрясающую работу. И в следующем месяце, когда Ронни исполняется 80 лет, мы решили выпустить что-нибудь подходящее в честь этого. Так что это набор из двух пластинок, к нему прилагается винил и множество ауттейков, о которых никто никогда раньше не слышал. Мы залезли в хранилище и нашли там много записей, и Joe предложил: "А что насчёт этих?" А я отвечаю: "Отлично. Давай сделаем и это". А ещё на делюксовой версии есть шоу, которое записал Wyn Davis, давний звукооператор и друг Ронни, он сделал ремастеринг. Так что эта запись тоже выйдет. Она была записана в 1983 году во время тура "Holy Diver" на Selland Arena во Фресно. Он её смикшировал — это был концерт, живая запись, поэтому он её смикшировал. И она тоже там есть. Это будет замечательная делюкс-версия и суперчествование жизни Ронни».




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19 июн 2022
WahrandPhain
Правильно Рыбин про него сказал - уродливый карлик с крикливым голосом))
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просмотров: 354

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