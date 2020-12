сегодня



LEROI XIII с друзьями исполняет кавер DIO



Группа LEROI XIII, в состав которой входят Terry LeRoi (Granny 4 Barrel), гитаристы Troy McLawhorn (Evanescence) и Sammy Boller, басист Aaron Pauley (Of Mice and Men) и барабанщик Will Hunt (Evanescence), записала кавер-версию композиции DIO “Stand Up and Shout”, 100% выручки от которой будет направлено в фонд по борьбе с раком Stand Up and Shout. Видео доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 173