сегодня



Вдова DIO о голограмме Ронни Джеймса Дио: «Это был эксперимент»



Wendy Dio, вдова и менеджер Ронни Джеймса Дио, в очередной раз заявила, что выступления голограммы легендарного металл-певца были экспериментом, получившим неоднозначную реакцию со стороны поклонников Ронни.



Дио скончался в 2010 году в возрасте 67 лет от рака желудка. Голограмма певца была создана компанией Eyellusion и дебютировала на фестивале Wacken Open Air в августе 2016 года перед более чем 75 000 поклонников.



При создании голограммы Дио использовались аудиозаписи концертных выступлений Ронни на протяжении всей его карьеры, а также живое выступление группы DIO с участием Craig'a Goldy на гитаре, Simon'a Wright'a на барабанах, Scott'a Warren'a на клавишных и Bjorn'a Englen'a на басу. Также с ними выступили бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens и бывший фронтмен LYNCH MOB Oni Logan.



Wendy обсудила статус голограммы Ронни Джеймса Дио во время участия в недавнем эпизоде программы "Interviewing The Legends With Ray Shasho":



«Голограмма какое-то время была актуальной. 50 процентам слушателей она нравилась, а остальным 50 — нет. Это был эксперимент. Мы его провели. Я считаю, что в тот момент всё получилось. Но больше я этого делать не буду. В следующем году мы планируем выступить с [официальной трибьют-группой Дио] DIO DISCIPLES, но я собираюсь использовать видео с Ронни и разными эпохами из тех материалов, которые у нас есть, и это будут просто воспоминания, с разным материалом Ронни, с игрой группы. Так что я работаю над этим. У нас будут спецэффекты. И, надеюсь, это будет хорошее шоу».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 288

