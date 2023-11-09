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Dio

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Вдова DIO о голограмме Ронни Джеймса Дио: «Это был эксперимент»



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Wendy Dio, вдова и менеджер Ронни Джеймса Дио, в очередной раз заявила, что выступления голограммы легендарного металл-певца были экспериментом, получившим неоднозначную реакцию со стороны поклонников Ронни.

Дио скончался в 2010 году в возрасте 67 лет от рака желудка. Голограмма певца была создана компанией Eyellusion и дебютировала на фестивале Wacken Open Air в августе 2016 года перед более чем 75 000 поклонников.

При создании голограммы Дио использовались аудиозаписи концертных выступлений Ронни на протяжении всей его карьеры, а также живое выступление группы DIO с участием Craig'a Goldy на гитаре, Simon'a Wright'a на барабанах, Scott'a Warren'a на клавишных и Bjorn'a Englen'a на басу. Также с ними выступили бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens и бывший фронтмен LYNCH MOB Oni Logan.

Wendy обсудила статус голограммы Ронни Джеймса Дио во время участия в недавнем эпизоде программы "Interviewing The Legends With Ray Shasho":

«Голограмма какое-то время была актуальной. 50 процентам слушателей она нравилась, а остальным 50 — нет. Это был эксперимент. Мы его провели. Я считаю, что в тот момент всё получилось. Но больше я этого делать не буду. В следующем году мы планируем выступить с [официальной трибьют-группой Дио] DIO DISCIPLES, но я собираюсь использовать видео с Ронни и разными эпохами из тех материалов, которые у нас есть, и это будут просто воспоминания, с разным материалом Ронни, с игрой группы. Так что я работаю над этим. У нас будут спецэффекты. И, надеюсь, это будет хорошее шоу».




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9 ноя 2023
Pennywise
Уже не знает на чём денег сделать... Голограмму не все съели... Скоро сама на сцену в парике вместо мужа полезет...

просмотров: 288

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