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Dio

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TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»



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В новом интервью для Rockin' Metal Revival гитарист Tony Iommi вспомнил о том, как записывался и гастролировал с Ронни Джеймсом Дио, который был его товарищем по группе в BLACK SABBATH и HEAVEN & HELL:

«Последний тур, в который мы поехали с Ронни, был очень ценным, и мы очень здорово провели время. Мы очень сблизились. В последнюю эру с Ронни мы все были близки. Да, Ронни был очень милым человеком.

Что мне нравилось в Ронни, так это то, что он уделял всем время. Это было просто замечательно. Перед шоу в его гримёрке были люди — потому что у нас были отдельные гримёрки — люди там разговаривали, выпивали и всё в таком духе. И он никогда не разогревался или что-то в этом роде; он никогда не делал никаких разминочных процедур перед выходом на сцену. Он выходил на сцену и звучал просто невероятно; его голос был безукоризненным. Это было просто потрясающе — как он мог это делать.

Он был очень милым, заботливым человеком. Он звонил мне — даже перед своим уходом из жизни он звонил мне по телефону, звонил из больницы.

Было очень грустно, [когда он ушёл]. Но он думал о многих — он по-настоящему думал. И он любил своих фанатов».



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

resurgamresponses


4 апр 2021, 11:48		в БС к Дио относились свысока. Читаем Мик Волл

Orthodox


4 апр 2021, 13:47		resurgamresponses, причём тут Волл-димедрол? Разговор о туре Heaven & Hell.

resurgamresponses


4 апр 2021, 14:47		базара ноль. тогда они уже поняли (наверное) что взаимозависимы.


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