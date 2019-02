сегодня



VIVIAN CAMPBELL: « DIO не выполнил свою часть сделки»



Оригинальный гитарист DIO Vivian Campbell заявил, что понимает, по какой причине фанаты хотят видеть в туре голограмму Ронни Джеймса Дио.



Легендарный хэви-металлический фронтмен умер в 2010 году от рака желудка в возрасте 67 лет. Его голограмма, созданная компанией Eyeillusion, дебютировала на фестивале Wacken Open Air в августе 2016 года перед более чем 75000 фанатами.



Для создания голограммы Дио используются аудиоматериалы живых выступлений музыканта на протяжении всей его карьеры, а группа Dio Disciples — для исполнения музыки на концертах. В состав группы входят: Craig Goldy (гитара), Simon Wright (ударные), Scott Warren (клавиши) и Bjorn Englen (бас). Помимо этого в качестве гостевых участников в проекте принимают участие бывший вокалист Judas Priest Tim "Ripper" Owens и бывший фронтмен Lynch Mob Oni Logan.



Campbell вместе с барабанщиком Vinny Appice'ом и басистом Jimmy Bain'ом стали той частью оригинального состава DIO, которая объединилась в 2012 году в месте с вокалистом Andrew Freeman'ом, чтобы создать проект Last In Line.



Когда Last In Line сформировались, основным намерением группы было исполнение ранних работ Ронни Джеймса Дио музыкантами оригинального состава. После ряда шоу, состоявших исключительно из материала первых трёх альбомов DIO, группа решила двигаться дальше и создать альбом в духе тех самых пластинок.



На вопрос о его мнении касательно тура голограммы Дио Vivian ответил следующее:



«На самом деле мне очень льстит, что эти парни [Dio Disciples] продлевают жизнь музыке, которую мы создавали вместе с Ронни. Я искренне считаю, что ранние работы DIO были, пожалуй, сильнейшими в его дискографии. В них запечатлелась некая неуловимая химия оригинальной команды — между Vinny, Jimmy, Ронни, мной и той музыкой, которую мы создавали. Так что это замечательно, что они этим занимаются. Я считаю, что они на самом деле приносят нам пользу, обращая внимание людей на наследие записанной нами музыки. И, мне кажется, что то, что делаем мы, приносит пользу им. Так что это взаимовыгодная деятельность.



Я никогда не видел эту голограмму, поэтому точно не знаю, но я могу понять, почему они хотят это делать. Я уверен, что в мире есть очень много людей, у которых не было шанса увидеть Ронни, пока он был жив, а это самый близкий вариант из всех ныне доступных. И потом, с другой стороны этого уравнения есть мы — Vinny и я — в Last In Line. Двое музыкантов, оставшихся от оригинальной команды. И мы тоже делаем свой вклад в сохранение наследия музыки живым, стремясь при этом сочинять, записывать и издавать собственный материал и исполнять его вместе с классикой DIO. Мы сейчас в действительно хорошем положении с нашим новым альбомом, которым мы можем сбалансировать исполнение ключевых песен DIO, и нашего собственного, оригинального, материала, который, на мой взгляд, ничем не хуже».



Об отношениях с Дио перед его смертью:



«Я много лет не видел Ронни. Меня уволили из группы прямо посреди тура "Sacred Heart". И то, как всё это случилось, в каком цвете меня выставила пресса в те злополучные дни и после, оставило у меня крайне неприятное послевкусие. Я не хотел иметь ничего общего с DIO и наследием их музыки. Только после того, как Ронни ушёл, возможно, это и стало решающим фактором, но только после этого, вкупе с прочими происшествиями в моей жизни что-то подтолкнуло меня снова открыть эту дверь и связаться с Vinny и Jimmy, и снова начать играть эту музыку, которая в итоге привела к созданию Last In Line. Но мне, впрочем, кажется, не мешай бы нам внешние силы, и столкнись бы мы случайно где-нибудь на улице, мы с Ронни обязательно помирились бы.



Ронни был сложным человеком. Как и все мы — в человеческой натуре нет чёрного и белого, есть всякие нюансы. Даже когда я ещё был в группе, я чувствовал, что Ронни очень сильно гордился мной, когда я впервые приехал в Лос-Анджелес и мы записывали альбом "Holy Diver". Он видел во мне Randy Roads'a.



Что-то вроде: "какого великого гитариста я разглядел в этом никому неизвестном парне". У него были какие-то отеческие чувства по отношению ко мне. По крайней мере, так я это тогда воспринимал. Это было будто ты играешь в группе со своим отчимом, который по стечению обстоятельств оказался международной рок-звездой. Ко всему прочему мне было несколько некомфортно рядом с ним, потому что я был фанатом. "Long Live Rock 'N Roll", "Rainbow Rising", "Heaven And Hell", "The Mob Rules" — всё это были мои любимые пластинки. Я слушал их тогда, когда раздался звонок, пригласивший меня на прослушивание в эту новую группу. И сам факт того, что меня перевезли из Северной Ирландии, из Белфаста, в Лос-Анджелес восьмидесятых, быть рядом с этими парнями, работать вместе с ними над музыкой — мне это казалось чем-то из ряда вон выходящим, совершенно невероятным. Из-за всего этого мне всегда казалось, что у нас не может быть нормальных отношений с Ронни. Просто потому, что я никак не мог победить в себе этот дискомфорт и неловкость от того, что я находился в обществе людей, которых я тогда считал легендами.



В любом случае пошло-поехало: мы создавали крутую музыку, те самые записи, великую музыку, записывали отличные альбомы, проводили замечательные туры, добились огромного успеха. Но, к сожалению, возвращаясь снова к внешним силам, этим серым кардиналам индустрии, я не думаю, что я был бы уволен из группы, если бы не влияние этих людей. Мне кажется, что у нас с Ронни была довольно прочная и плодотворная связь в плане музыки. Именно в творчестве, а не в личных отношениях: они всегда были несколько напряжёнными из-за того присущего мне дискомфорта, разницы в возрасте и всего прочего. Но что у нас всегда точно получалось — это создавать и записывать отличную музыку. И я знаю, что Ронни как никто другой умел это ценить. И, может быть, именно поэтому я был особенно зол на него, когда меня уволили. Потому что, мне кажется, он определённо знал, что делал, когда вот так просто избавился ото всего этого. Избавился от волшебства оригинальной группы, потому что боялся пойти против людей в индустрии, которые в то время давали ему советы. В этом всегда была моя главная обида на Ронни. Он не выполнил свою часть сделки с нами. И я злился из-за того, что он поступил так осознанно. Но вместе с тем я считаю, что если бы мы встретились, посидели, выпили пива, поцеловались, мы бы помирились, и, быть может, записали бы ещё отличную музыку вместе».



В мае 2011 года в рамках интервью бразильскому журналу Roadie Crew жена и менеджер Ронни Wendy Dio рассказала о противоречивых отношениях певца с Campbell'oм. Она напомнила, что в 2003 году Vivian назвал Дио «ужасным бизнесменом и, что куда важнее, одним из самых подлых людей в индустрии»:

«Vivian всегда говорил, что он ненавидел альбомы, на которых играл с Ронни, и для Ронни это было обидно. Очень обидно. Стали бы вы хорошо относиться к тому, кто так говорит про ваши альбомы? Он ещё много чего рассказывал в прессе, но я не хочу вдаваться в подробности, потому что Ронни не имел к этой вражде никакого отношения. Он не увольнял Vivian'a. Его уволила я. Он хотел столько же денег, сколько получал Ронни. Он верил, что он так же важен, как Ронни, и в этом была его ошибка. Но я больше не желаю в это лезть. Это дела минувших дней, прошлогодний снег. Это уже не имеет никакого значения».















+0 -2



( 1 )





просмотров: 1280