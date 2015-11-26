VIVIAN CAMPBELL: «DIO не выполнил свою часть сделки»

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все новости группы
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США
8 дек 2017 :
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Стартовал тур голограммы DIO
16 ноя 2017 :
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Промо голограммы DIO
4 ноя 2017 :
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Голограмма DIO приедет летом в США
18 окт 2017 :
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"Bowl For Ronnie" собрал $49,000
2 окт 2017 :
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Вдова DIO: «Есть как минимум три нереализованные песни»
30 авг 2017 :
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DOUG ALDRICH: «У меня есть запись с DIO, которуюникто не слышал»
23 авг 2017 :
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VINNY APPICE о голограмме Дио
22 авг 2017 :
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Бывший басист DIO: «Дио бы одобрил голограмму»
10 авг 2017 :
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VIVIAN CAMPBELL о голограмме Дио
26 июл 2017 :
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Голограмма DIO едет в тур
18 июл 2017 :
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VIVIAN CAMPBELL: «Жаль, что я так и не сделал ничего вместе с Ронни»
12 апр 2017 :
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WENDY DIO защитила тур с голограммой Дио от нападок критиков
3 мар 2017 :
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Голограмма DIO поедет в тур
4 фев 2017 :
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Видео с выступления голограммы DIO
30 янв 2017 :
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Голограмма DIO дебютирует на "Pollstar Awards"
6 дек 2016 :
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RONNIE JAMES DIO, LEMMY KILMISTER, RANDY RHOADS в "Hall Of Heavy Metal History"
17 ноя 2016 :
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В следующем году выйдут новые архивные записи DIO
11 авг 2016 :
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Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air
10 авг 2016 :
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Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air
7 авг 2016 :
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RONNIE JAMES DIO "присоединился" на сцене к своим бывшим коллегам
2 июн 2016 :
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LITA FORD, GILBY CLARKE, DIO DISCIPLES помогли собрать $50,000 для ракового фонда Дио
1 июн 2016 :
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Бокс-сет DIO выйдет в июле
3 май 2016 :
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Музыканты DIO и LAST IN LINE выступят с оркестром
26 янв 2016 :
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WENDY DIO о Джимме Бейне
24 янв 2016 :
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Умер бывший басист RAINBOW/DIO
3 авг 2015 :
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VINNY APPICE: «Музыкальный бизнес в заднице»
18 май 2015 :
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Участники BLACK SABBATH, MEGADETH, STONE SOUR воздали должное RONNIE JAMES'у DIO
30 апр 2015 :
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Новый трибьют RONNIE JAMES DIO выйдет в мае
15 мар 2015 :
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VINNY APPICE исполняет DIO
21 янв 2015 :
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Мюзикл о DIO будет показан в Австралии
25 авг 2014 :
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Бывший гитарист DIO нашёл музыкантов для нового проекта
17 июл 2014 :
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Бывший гитарист DIO нашёл басиста для нового проекта
4 июл 2014 :
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Кантри-версия хита DIO
20 май 2014 :
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Трибьют DIO выйдет на виниле
13 май 2014 :
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Фрагмент нового DVD DIO
1 апр 2014 :
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Какая группа с RONNIE JAMES DIO лучшая?
5 мар 2014 :
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Японская версия трибьюта DIO выйдет с бонус-треками
2 мар 2014 :
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Новый концертный релиз DIO выйдет в мае
7 фев 2014 :
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METALLICA, ROB HALFORD, MOTÖRHEAD, SCORPIONS на трибьюте RONNIE JAMES DIO
27 май 2013 :
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Фрагмент нового DVD DIO
16 май 2013 :
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Вспоминая DIO
28 апр 2013 :
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Фрагмент нового DVD DIO
15 апр 2013 :
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Делюкс-издание 'Magica' DIO выйдет в июне
2 мар 2013 :
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Новый релиз DIO выйдет в мае
14 фев 2013 :
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Делюкс-издание "Dream Evil" DIO выйдет в марте
8 фев 2013 :
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THE SOUTHERN CROSS исполнили кавер-версию DIO
11 янв 2013 :
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Sacred Heart Tour DVD/Blu-ray DIO выйдет весной
5 дек 2012 :
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WENDY DIO хочет видеть на трибьют-альбоме DIO KORN и AVENGED SEVENFOLD
27 ноя 2012 :
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"The Last In Line" DIO вышел на золотом диске
21 сен 2012 :
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Рассказ о делюкс-издания DIO
12 сен 2012 :
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Вдова DIO вышла замуж за друга
4 сен 2012 :
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Пивной стакан RONNIE JAMES DIO
26 авг 2012 :
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'The Very Beast Of DIO Vol. 2' доступен для прослушивания
7 авг 2012 :
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Семплы 'The Very Beast Of DIO Vol. 2'
1 авг 2012 :
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Обложка и трек-лист нового сборника DIO
30 июл 2012 :
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Сборник синглов DIO выйдет в августе
27 июл 2012 :
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'The Very Beast Of DIO Vol. 2' выйдет в этом году
11 июл 2012 :
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GEEZER BUTLER вспоминает RONNIE JAMES'е DIO
17 май 2012 :
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Tony Iommi о DIO
6 май 2012 :
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Бывшие участники DIO (CAMPBELL, APPICE, BAIN, SCHNELL) объединились и планируют концертные выступления
1 май 2012 :
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Последний альбом DIO выйдет на виниле
12 мар 2012 :
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JAMES DURBIN, ORIANTHI исполнили песню DIO
21 фев 2012 :
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RYAN ADAMS исполнил кавер-версию DIO
7 фев 2012 :
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Делюкс-издания первых трех альбомов DIO выйдут в марте
27 янв 2012 :
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Участники DIO DISCIPLES в 'Living Legends Jam'
9 янв 2012 :
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Участники JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, ALICE COOPER на трибьюте DIO
2 янв 2012 :
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Новый ремастер DIO 'Holy Diver' выйдет в январе
2 ноя 2011 :
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Вдова DIO планирует выпустить запись HEAR 'N AID
27 сен 2011 :
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Делюкс издание "Sacred Heart" DIO в ноябре
26 сен 2011 :
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Делюкс издание "The Last In Line" DIO в ноябре
21 июл 2011 :
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Ранние записи DIO выйдут в октябре
18 май 2011 :
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Новая компиляция DIO выйдет в июне
16 май 2011 :
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RONNIE JAMES DIO: год спустя
31 мар 2011 :
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Семплы с концертного альбома DIO
15 дек 2010 :
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CRAIG GOLDY основал новую группy
4 дек 2010 :
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Последня песня RONNIE JAMES DIO
25 окт 2010 :
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Установлена статуя RONNIE JAMES DIO
15 окт 2010 :
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Статуэтка RONNIE JAMES DIO
27 сен 2010 :
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В Болгарии соорудят памятник RONNIE JAMES DIO
26 сен 2010 :
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Фотокнига о DIO выйдет в ноябре
23 сен 2010 :
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'Holy Diver Live' DIO выйдет на Blu-Ray
13 сен 2010 :
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Обложка нового концертного диска DIO
11 сен 2010 :
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Два классических трека DIO в игре 'Rock Band'
10 сен 2010 :
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Новые записи DIO
6 сен 2010 :
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Двойной концертный альбом DIO
30 авг 2010 :
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RONNIE JAMES DIO удостоен первой награды CLASSIC GOLD MUSIC
16 авг 2010 :
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Выходит книга с фотографиями RONNIE JAMES'а DIO
7 авг 2010 :
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RONNIE JAMES DIO увековечен в статуэтке
29 июл 2010 :
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Трибьют DIO и концерт в Лос-Анджелесе в работе
26 июл 2010 :
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Участники RIOT, RAINBOW исполнили песни DIO
26 июл 2010 :
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DORO PESCH, DOOGIE WHITE, AXEL RUDI PELL исполнили песни DIO
26 июн 2010 :
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Участники METALLICA, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX вспоминают DIO
21 июн 2010 :
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WENDY DIO о раковом фонде "Ronnie James Dio Stand Up And Shout"
19 июн 2010 :
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32-минутный трибьют DIO
18 июн 2010 :
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Жена/менеджер DIO критикует «трибьют-проекты», наживающиеся на смерти её мужа
17 июн 2010 :
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GLENN HUGHES, JORN LANDE выступят на концерте, посвящённом RONNIE JAMES'у DIO
11 июн 2010 :
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Альбом DIO вернулся в чарты
2 июн 2010 :
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Подборка фото с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO
1 июн 2010 :
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Репортаж с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO
28 май 2010 :
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Два концерта в память о RONNIE JAMES DIO пройдут осенью?
27 май 2010 :
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TRACY G. о смерти DIO
25 май 2010 :
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WENDY DIO ответила баптистской церкви
20 май 2010 :
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SIMON WRIGHT о смерти DIO
17 май 2010 :
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DIO умер...
5 май 2010 :
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RONNIE JAMES DIO: "Еще будут туры, музыка и много магии!"
30 мар 2010 :
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RONNIE JAMES DIO: «Рак, я отделаюсь от тебя»
17 мар 2010 :
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WENDY DIO отрицает обвинения в адрес мужа в том, что тот использует вокальные подложки
22 фев 2010 :
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Новый бокс-сет от DIO
15 янв 2010 :
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RONNIE JAMES DIO прошёл третий курс химиотерапии
22 дек 2009 :
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RONNIE JAMES DIO: «Я хочу поблагодарить всех!»
8 дек 2009 :
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RONNIE JAMES DIO ошеломлён поддержкой фэнов
25 ноя 2009 :
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У RONNIE JAMES DIO рак желудка
19 ноя 2009 :
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Ronnie James Dio госпитализирован
27 июл 2009 :
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DIO против DIO
22 июн 2009 :
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Альбом DIO "Killing The Dragon" переиздан на виниле
13 апр 2009 :
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RONNIE JAMES DIO пишет биографию
15 мар 2009 :
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Сборник DIO получил золотой статус
14 апр 2006 :
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Ronnie James Dio не собирается возвращаться в BLACK SABBATH
28 мар 2006 :
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DIO: Craig Goldy снова в строю
15 мар 2006 :
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Бывшего басиста DIO арестовали за вождение в нетрезвом состоянии
11 мар 2006 :
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DIO сочиняет новый альбом и выпускает концертник с классическим материалом
20 фев 2006 :
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Концертный диск DIO 'Holy Diver Live' выйдет в апреле
4 окт 2005 :
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Гитарист DOUG ALDRICH снова с DIO
10 сен 2005 :
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DIO: архивный DVD "We Rock" выйдет в октябре
11 июл 2005 :
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DIO подготовил специальную программу для турне по России
25 июн 2005 :
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DIO приступит к работе только в следующем году
11 сен 2002 :
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Концерт DIO в России отменен
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сегодня
VIVIAN CAMPBELL: «DIO не выполнил свою часть сделки»
Оригинальный гитарист DIO Vivian Campbell заявил, что понимает, по какой причине фанаты хотят видеть в туре голограмму Ронни Джеймса Дио.
Легендарный хэви-металлический фронтмен умер в 2010 году от рака желудка в возрасте 67 лет. Его голограмма, созданная компанией Eyeillusion, дебютировала на фестивале Wacken Open Air в августе 2016 года перед более чем 75000 фанатами.
Для создания голограммы Дио используются аудиоматериалы живых выступлений музыканта на протяжении всей его карьеры, а группа Dio Disciples — для исполнения музыки на концертах. В состав группы входят: Craig Goldy (гитара), Simon Wright (ударные), Scott Warren (клавиши) и Bjorn Englen (бас). Помимо этого в качестве гостевых участников в проекте принимают участие бывший вокалист Judas Priest Tim "Ripper" Owens и бывший фронтмен Lynch Mob Oni Logan.
Campbell вместе с барабанщиком Vinny Appice'ом и басистом Jimmy Bain'ом стали той частью оригинального состава DIO, которая объединилась в 2012 году в месте с вокалистом Andrew Freeman'ом, чтобы создать проект Last In Line.
Когда Last In Line сформировались, основным намерением группы было исполнение ранних работ Ронни Джеймса Дио музыкантами оригинального состава. После ряда шоу, состоявших исключительно из материала первых трёх альбомов DIO, группа решила двигаться дальше и создать альбом в духе тех самых пластинок.
На вопрос о его мнении касательно тура голограммы Дио Vivian ответил следующее:
«На самом деле мне очень льстит, что эти парни [Dio Disciples] продлевают жизнь музыке, которую мы создавали вместе с Ронни. Я искренне считаю, что ранние работы DIO были, пожалуй, сильнейшими в его дискографии. В них запечатлелась некая неуловимая химия оригинальной команды — между Vinny, Jimmy, Ронни, мной и той музыкой, которую мы создавали. Так что это замечательно, что они этим занимаются. Я считаю, что они на самом деле приносят нам пользу, обращая внимание людей на наследие записанной нами музыки. И, мне кажется, что то, что делаем мы, приносит пользу им. Так что это взаимовыгодная деятельность.
Я никогда не видел эту голограмму, поэтому точно не знаю, но я могу понять, почему они хотят это делать. Я уверен, что в мире есть очень много людей, у которых не было шанса увидеть Ронни, пока он был жив, а это самый близкий вариант из всех ныне доступных. И потом, с другой стороны этого уравнения есть мы — Vinny и я — в Last In Line. Двое музыкантов, оставшихся от оригинальной команды. И мы тоже делаем свой вклад в сохранение наследия музыки живым, стремясь при этом сочинять, записывать и издавать собственный материал и исполнять его вместе с классикой DIO. Мы сейчас в действительно хорошем положении с нашим новым альбомом, которым мы можем сбалансировать исполнение ключевых песен DIO, и нашего собственного, оригинального, материала, который, на мой взгляд, ничем не хуже».
Об отношениях с Дио перед его смертью:
«Я много лет не видел Ронни. Меня уволили из группы прямо посреди тура "Sacred Heart". И то, как всё это случилось, в каком цвете меня выставила пресса в те злополучные дни и после, оставило у меня крайне неприятное послевкусие. Я не хотел иметь ничего общего с DIO и наследием их музыки. Только после того, как Ронни ушёл, возможно, это и стало решающим фактором, но только после этого, вкупе с прочими происшествиями в моей жизни что-то подтолкнуло меня снова открыть эту дверь и связаться с Vinny и Jimmy, и снова начать играть эту музыку, которая в итоге привела к созданию Last In Line. Но мне, впрочем, кажется, не мешай бы нам внешние силы, и столкнись бы мы случайно где-нибудь на улице, мы с Ронни обязательно помирились бы.
Ронни был сложным человеком. Как и все мы — в человеческой натуре нет чёрного и белого, есть всякие нюансы. Даже когда я ещё был в группе, я чувствовал, что Ронни очень сильно гордился мной, когда я впервые приехал в Лос-Анджелес и мы записывали альбом "Holy Diver". Он видел во мне Randy Roads'a.
Что-то вроде: "какого великого гитариста я разглядел в этом никому неизвестном парне". У него были какие-то отеческие чувства по отношению ко мне. По крайней мере, так я это тогда воспринимал. Это было будто ты играешь в группе со своим отчимом, который по стечению обстоятельств оказался международной рок-звездой. Ко всему прочему мне было несколько некомфортно рядом с ним, потому что я был фанатом. "Long Live Rock 'N Roll", "Rainbow Rising", "Heaven And Hell", "The Mob Rules" — всё это были мои любимые пластинки. Я слушал их тогда, когда раздался звонок, пригласивший меня на прослушивание в эту новую группу. И сам факт того, что меня перевезли из Северной Ирландии, из Белфаста, в Лос-Анджелес восьмидесятых, быть рядом с этими парнями, работать вместе с ними над музыкой — мне это казалось чем-то из ряда вон выходящим, совершенно невероятным. Из-за всего этого мне всегда казалось, что у нас не может быть нормальных отношений с Ронни. Просто потому, что я никак не мог победить в себе этот дискомфорт и неловкость от того, что я находился в обществе людей, которых я тогда считал легендами.
В любом случае пошло-поехало: мы создавали крутую музыку, те самые записи, великую музыку, записывали отличные альбомы, проводили замечательные туры, добились огромного успеха. Но, к сожалению, возвращаясь снова к внешним силам, этим серым кардиналам индустрии, я не думаю, что я был бы уволен из группы, если бы не влияние этих людей. Мне кажется, что у нас с Ронни была довольно прочная и плодотворная связь в плане музыки. Именно в творчестве, а не в личных отношениях: они всегда были несколько напряжёнными из-за того присущего мне дискомфорта, разницы в возрасте и всего прочего. Но что у нас всегда точно получалось — это создавать и записывать отличную музыку. И я знаю, что Ронни как никто другой умел это ценить. И, может быть, именно поэтому я был особенно зол на него, когда меня уволили. Потому что, мне кажется, он определённо знал, что делал, когда вот так просто избавился ото всего этого. Избавился от волшебства оригинальной группы, потому что боялся пойти против людей в индустрии, которые в то время давали ему советы. В этом всегда была моя главная обида на Ронни. Он не выполнил свою часть сделки с нами. И я злился из-за того, что он поступил так осознанно. Но вместе с тем я считаю, что если бы мы встретились, посидели, выпили пива, поцеловались, мы бы помирились, и, быть может, записали бы ещё отличную музыку вместе».
В мае 2011 года в рамках интервью бразильскому журналу Roadie Crew жена и менеджер Ронни Wendy Dio рассказала о противоречивых отношениях певца с Campbell'oм. Она напомнила, что в 2003 году Vivian назвал Дио «ужасным бизнесменом и, что куда важнее, одним из самых подлых людей в индустрии»:
«Vivian всегда говорил, что он ненавидел альбомы, на которых играл с Ронни, и для Ронни это было обидно. Очень обидно. Стали бы вы хорошо относиться к тому, кто так говорит про ваши альбомы? Он ещё много чего рассказывал в прессе, но я не хочу вдаваться в подробности, потому что Ронни не имел к этой вражде никакого отношения. Он не увольнял Vivian'a. Его уволила я. Он хотел столько же денег, сколько получал Ронни. Он верил, что он так же важен, как Ронни, и в этом была его ошибка. Но я больше не желаю в это лезть. Это дела минувших дней, прошлогодний снег. Это уже не имеет никакого значения».
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