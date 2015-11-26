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Голограмма DIO поедет в тур в мае



Вдова DIO Wendy в недавнем разговоре с The Metal Voice сообщила, что в планах находится документальный фильм о карьере мужа, начиная с ELF и заканчивая HEAVEN & HELL.



«Документальный фильм начнется с его детский лет. У меня много фотографий. У меня много старых видео. Есть то, что люди должны увидеть».



После чего добавила, что сейчас "опрашивает людей" насчет продюсирования документального фильма, распространением которого займется BMG.



Относительно будущего голограммы покойного мужа, она сказала следующее:



«У нас новая голограмма, которая просто фантастическая. Финальную версию я увижу четвертого февраля и надеюсь, что мы поедем в тур где-то в мае».















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