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Dio

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26 янв 2019 : 		 Голограмма DIO поедет в тур в мае

26 дек 2018 : 		 SIMON WRIGHT: «DIO сыграл в моей жизни огромную роль»

22 ноя 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Шесть недель в DIO, и меня выгнали за то, что я звучал по-американски»

6 ноя 2018 : 		 Голограмма DIO даст более чем 100 выступлений в 2019

26 сен 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO

25 сен 2018 : 		 Фотокнига о RONNIE JAMES DIO выйдет зимой

17 сен 2018 : 		 Планируются переиздания альбомов DIO

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22 авг 2018 : 		 Бывший клавишник о голограмме DIO: «Это уже не Ронни»

18 авг 2018 : 		 VIVIAN CAMPBELL не сохранил радужных воспоминаний об альбоме DIO

14 авг 2018 : 		 DOUG ALDRICH: «DIO бы взбесился, узнай он о голограмме»

24 июл 2018 : 		 Вещи RONNIE JAMES DIO выставляются на аукцион

11 июл 2018 : 		 Музыканты SHADOWS OF STEEL, ARCA HADIAN в новом трибьюте DIO

26 апр 2018 : 		 Классика DIO на арфах

25 апр 2018 : 		 WENDY DIO подарила ROB'у HALFORD'у кольцо RONNIE JAMES'а DIO

20 фев 2018 : 		 Бывший басист DIO за голограмму

20 фев 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о голограмме DIO: «Всё не ради денег, правда»

7 фев 2018 : 		 Бывший гитарист DIO хотел бы выпуска репетиционных записей DIO

4 фев 2018 : 		 Кавер-версия DIO от DEEP DARK RIVER

19 янв 2018 : 		 CRAIG GOLDY о выступлении с голограммой DIO

22 дек 2017 : 		 Видео с выступления голограммы DIO

12 дек 2017 : 		 Видео с выступления голограммы DIO

8 дек 2017 : 		 Видео с выступления голограммы DIO

8 дек 2017 : 		 Стартовал тур голограммы DIO

16 ноя 2017 : 		 Промо голограммы DIO
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Голограмма DIO поедет в тур в мае



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Вдова DIO Wendy в недавнем разговоре с The Metal Voice сообщила, что в планах находится документальный фильм о карьере мужа, начиная с ELF и заканчивая HEAVEN & HELL.

«Документальный фильм начнется с его детский лет. У меня много фотографий. У меня много старых видео. Есть то, что люди должны увидеть».

После чего добавила, что сейчас "опрашивает людей" насчет продюсирования документального фильма, распространением которого займется BMG.

Относительно будущего голограммы покойного мужа, она сказала следующее:

«У нас новая голограмма, которая просто фантастическая. Финальную версию я увижу четвертого февраля и надеюсь, что мы поедем в тур где-то в мае».



RONNIE JAMES DIO Documentary In The Works, New Hologram To Hit The Road In May




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Whiterey


26 янв 2019, 18:34		"бабки бабки сука бабки" ©

Rutger


26 янв 2019, 19:20		кем надо быть, чтобы на это ходить за деньги

ВоваУпоров


26 янв 2019, 19:26		Голограмме пора просить за сверхурочные. Фак.

HailtoSlave


26 янв 2019, 19:45		ГОСПОДИ, ДИО НЕ УМЕР! Он ходит в женском парике и прикидывается своей женой

ИванСемичев


26 янв 2019, 20:13		А как насчёт выкопать муженька из ьмогилы и возить его мумию по концертам ? Можно увеличить продажи билетов ещё и за счёт некрофилов. Ведь главное БАБЛО и никакой совести . Ей надо было выходить замуж за Джина Симмонса . Во семейка бы получилась галактической мега жадности )))))

Tom Sawyer


26 янв 2019, 20:19		Стремно даже не то, что ныне в туры ездят голограммы покойных музыкантов - стремно то, что на такие концерты люди ходят. А спрос рождает предложение...

RonJaDio


26 янв 2019, 20:43		Не знаю, с одной стороны - это еще раз увидеть своего кумира в действии, со стороны жены - почтить память мужа и показать, что его до сих пор помнят и любят, раз приходят на эти концерты С другой стороны человек умер и на нем сейчас зарабатывают без его согласия естественно. Короче, я даже не знаю. Но я бы сходил на такой концерт чисто из любопытства посмотреть в живую как они это все организовывают и действительно ли там атмосфера концерта царит или поминальнальный дух витает в итоге.


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