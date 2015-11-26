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Dio

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26 мар 2019 : 		 DOUG ALDRICH: «Я бы заплатил за билет, чтобы увидеть голограмму Дио, но не думаю, что он был бы в восторге от идеи»

13 мар 2019 : 		 DOUG ALDRICH сказал, что Ронни Джеймсу Дио, вероятно, «не понравилась бы» его голограмма

28 фев 2019 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «DIO не выполнил свою часть сделки»

23 фев 2019 : 		 VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем команде техников»

26 янв 2019 : 		 Голограмма DIO поедет в тур в мае

26 дек 2018 : 		 SIMON WRIGHT: «DIO сыграл в моей жизни огромную роль»

22 ноя 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Шесть недель в DIO, и меня выгнали за то, что я звучал по-американски»

6 ноя 2018 : 		 Голограмма DIO даст более чем 100 выступлений в 2019

26 сен 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO

25 сен 2018 : 		 Фотокнига о RONNIE JAMES DIO выйдет зимой

17 сен 2018 : 		 Планируются переиздания альбомов DIO

13 сен 2018 : 		 DIO за семь лет до смерти думал, что страдает от нарушения пищеварения

5 сен 2018 : 		 Трейлеры к аукциону вещей RONNIE JAMES DIO

22 авг 2018 : 		 Бывший клавишник о голограмме DIO: «Это уже не Ронни»

18 авг 2018 : 		 VIVIAN CAMPBELL не сохранил радужных воспоминаний об альбоме DIO

14 авг 2018 : 		 DOUG ALDRICH: «DIO бы взбесился, узнай он о голограмме»

24 июл 2018 : 		 Вещи RONNIE JAMES DIO выставляются на аукцион

11 июл 2018 : 		 Музыканты SHADOWS OF STEEL, ARCA HADIAN в новом трибьюте DIO

26 апр 2018 : 		 Классика DIO на арфах

25 апр 2018 : 		 WENDY DIO подарила ROB'у HALFORD'у кольцо RONNIE JAMES'а DIO

20 фев 2018 : 		 Бывший басист DIO за голограмму

20 фев 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о голограмме DIO: «Всё не ради денег, правда»

7 фев 2018 : 		 Бывший гитарист DIO хотел бы выпуска репетиционных записей DIO

4 фев 2018 : 		 Кавер-версия DIO от DEEP DARK RIVER

19 янв 2018 : 		 CRAIG GOLDY о выступлении с голограммой DIO

22 дек 2017 : 		 Видео с выступления голограммы DIO
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DOUG ALDRICH: «Я бы заплатил за билет, чтобы увидеть голограмму Дио, но не думаю, что он был бы в восторге от идеи»



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DOUG ALDRICH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно голограммы Дио:

«Да всё путем. Я бы хотел её увидеть. Это совершенно точно не сравнится с реальными вещами, даже не утолит жажду, но я бы это дело поддержал просто потому, что все ребята из команды — мои друзья. Если честно, я не думаю, что Ронни был бы в восторге от этой идеи. Но, по крайней мере, люди получают хоть что-то, и это продлевает жизнь музыке. И как я уже сказал, я бы хотел посмотреть. Я бы заплатил деньги за билет — определённо!»



DOUG ALDRICH Would




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