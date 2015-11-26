сегодня



DOUG ALDRICH: «Я бы заплатил за билет, чтобы увидеть голограмму Дио, но не думаю, что он был бы в восторге от идеи»



DOUG ALDRICH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно голограммы Дио:



«Да всё путем. Я бы хотел её увидеть. Это совершенно точно не сравнится с реальными вещами, даже не утолит жажду, но я бы это дело поддержал просто потому, что все ребята из команды — мои друзья. Если честно, я не думаю, что Ронни был бы в восторге от этой идеи. Но, по крайней мере, люди получают хоть что-то, и это продлевает жизнь музыке. И как я уже сказал, я бы хотел посмотреть. Я бы заплатил деньги за билет — определённо!»















+2 -0









просмотров: 307

