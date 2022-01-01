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VIVIAN CAMPBELL — о том, как у него получилось купить Феррари, когда он был в DIO



VIVIAN CAMPBELL ответил на претензии Wendy Dio по поводу того, откуда у него были деньги на Феррари:



«Деньги были довольно скудными. Это была единственная причина, по которой меня уволили из DIO — потому что я задавал слишком много вопросов. В тот вечер в Лондоне в репетиционной комнате [после создания группы DIO], когда Ронни усадил нас и сказал: "Вот план. Вот что мы собираемся делать", он пообещал нам всем, что к третьей записи мы будем работать на равных, потому что, по сути, на предыдущих записях нам приходилось работать практически за гроши. И вот как я купил Ferrari — было три фактора: во-первых, это был обычный серийный Ferrari, самый дешёвый; во-вторых — обменный курс, когда я его купил... Я получал зарплату в долларах, и обменный курс был очень выгодным для покупки фунтов стерлингов в то время. И третье: я годами питался с техниками; я не тратил ни копейки. Всё, что я зарабатывал, суточные или что-то ещё, шло прямо на банковский счёт, и [я говорил]: "Я собираюсь купить машину". Потому что в то время я всё ещё жил с родителями в Ирландии, поэтому, когда я не работал с DIO, я летал домой. Я такой: "Привет, мама. Привет, пап. Я вернулся". Так что у меня не было никаких накладных расходов; у меня не было счетов. Поэтому я всё сохранил. Это было то же самое, что и годами ранее, когда я копил деньги, чтобы купить Gibson Les Paul; я просто сосредоточился на этом. Я хотел 308 GTB Ferrari, так что я копил несколько лет и купил её.



Но ситуация с деньгами в DIO была действительно плачевной. Мы зарабатывали меньше, чем техники. Так что мы не получили ничего ни с одной из записей — ни футболок, ни продажи билетов, ни продажи пластинок. Но мы работали над обещанием, что к третьему альбому ситуация будет равноправной. И когда мы начали работать над третьим альбомом, я стал говорить: "Эй, Ронни, у тебя есть минутка?" А он всё откладывал и откладывал. И в конце концов они меня уволили. Но я был тем, кто задавал слишком много вопросов. И дело было не столько в деньгах. То есть да, было бы неплохо получить за это деньги, но тут скорее дело принципа. Я очень принципиален. Когда кто-то смотрит мне в глаза, пожимает мне руку и мы заключаем джентльменское соглашение, я выполняю свою часть сделки и жду того же от людей. Может быть, я идеалист или идиот, раз ожидаю этого от людей, но я такой, я так себя веду и жду того же от других. Так что это был вопрос принципа в гораздо большей степени, чем вопрос долларов. Я получил обещание, а остальные несколько лет трудились, полагая, что этот контракт будет выполнен, но он так и не был выполнен. Потому что в конечном итоге Ронни никогда не говорил Венди, а Венди была его женой, с которой он не жил, но она оставалась его менеджером, и поэтому, по умолчанию, менеджером группы. Но она никогда не воспринимала это как группу; он никогда не объяснял ей этот аспект. Она всегда воспринимала Ронни Дио как своего собственного Ozzy Osbourne'а: не имело значения, кто играет с ним. Хотя это Ронни должен был знать лучше, что и как. Магия той оригинальной группы — вот в чём у меня действительно были претензии к Ронни. Он знал, насколько хорош был состав, но он так боялся Венди, что у него даже не хватило смелости сказать ей: "Я хочу этого. Я обещал ребятам. Вот как мы поступим". Она просто сказала: "Нет, нет. Ты звезда. Они тебе не нужны. Найди кого-нибудь другого, кто будет играть на гитаре"».













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