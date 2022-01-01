сегодня



Бывший гитарист DIO — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a: «Чтобы Ронни тебя уволил, нужно было сильно его оскорбить»



Бывший гитарист DIO и DIO DISCIPLES Craig Goldy высказался по поводу того, как Vivian Campbell был уволен из DIO, заявив, что Vivian, должно быть, сделал что-то очень оскорбительное, чтобы его выгнали из группы Ронни Джеймса Дио.



Goldy обсудил уход Campbell'a из DIO в аудиоинтервью с Full In Bloom:



«Было совершенно логично, почему они все думали, что получат свой кусок пирога. И я считаю, что Ронни действительно имел это в виду, потому что если задуматься, то это отличный способ для старта. Ронни и Jimmy из RAINBOW, Ронни и Vinny из BLACK SABBATH создают группу вместе с этим пареньком, о котором никто не знает, который просто офигенно играет на гитаре. И первый альбом просто взлетел до небес. Так что Ронни не то чтобы создал группу с кучкой ничтожеств. Поэтому вполне логично, что он сказал: "К третьему альбому или около того у всех будут равные доли". Потому что автобусы, водители автобусов, гостиничные номера, арены, освещение и всякие системы стоят кучу денег. Они привезли свой свет, свою систему громкой связи и 18-футового огнедышащего дракона. Тогда всё приняло такой оборот, что многие просто не поняли, сколько на самом деле было потрачено. Потому что Ронни и Венди, я полагаю, пришли в Universal Studios и увидели постановку Конана-варвара, в которой был огнедышащий дракон. И он сказал: "Мы должны это сделать". Это был его способ отблагодарить фанатов, поэтому он не стал поднимать цены на билеты, но денег было потрачено много. Я думаю, это было время, когда участники группы ожидали получить равные доли, но концерты стоили очень дорого.



Видимо, Viv из богатой семьи, поэтому я думаю, что он был более... Не то чтобы он был избалованным сопляком или что-то в этом роде, но я помню, как Ронни говорил что-то подобное. Каждый раз, когда я встречал Vivian'a, он всегда был очень мил со мной, так что я не могу утверждать, так это было или нет. Но я знаю, каким был Ронни, и чтобы разозлить его до такой степени, чтобы он тебя уволил, нужно было очень сильно его оскорбить. Так что что-то могло произойти. Vivian сказал: "Я позвонил ему насчёт его обещания, а он нам наврал". Я не думаю, что было именно так; я думаю, что это дело было просто отложено. Потому что они готовилось к чему-то грандиозному, и я думаю, что они хотели, чтобы все страсти улеглись... Они планировали стать известными... Потому что они заняли 15 место в Топ-20 самых кассовых туров прямо под Мадонной в то время. Это была огромная удача. Они получили премию за лучшую хэви-металлическую постановку. Они попали в заголовки журналов, на телевидение и в новости, чего раньше не было ни с одной хэви-металлической группой, кроме KISS».







+0 -0



просмотров: 280

