Шведские музыканты почтили память DIO



Шведские музыканты выпустили трибьют-альбом Ронни Джеймсу Дио "Legacy - A Tribute To Ronnie James Dio", в котором приняли участие такие группы как MADISON, MEMORY GARDEN, TAD MOROSE, GORMATHON, TRAIL OF MURDER, FRONTBACK, SOULSHINE и SVEN-HOLGER ROSENVINGE и гостевые музыканты Mats Levén (YNGWIE MALMSTEEN, CANDLEMASS), Mike Wead (KING DIAMOND, HEXENHAUS), Pontus Norgren (HAMMERFALL, THE POODLES), Jonny Lindkvist (NOCTURNAL RITES, GATHERING OF KINGS), Simon Johansson (WOLF, BIBLEBLACK), Tom Björn (NIGHTINGALE, MEMENTO MORI), Anders Modd (WOLF, BLACK INK RIVER), Hans Birger (FATAL SMILE, MINDSPLIT), Martin Knutar (DIVINE SIN, MACABRE DECAY) и Andreas "Bagge" Baglien (DIVINE SIN, WOLVERINE). Изначально планировавшаяся к выпуску в 2015 году на CD, теперь эта запись доступна на всех стриминговых сервисах, а все вырученные средства будут направлены в фонд по борьбе с раком Stand Up And Shout.



Трек-лист:



01. FRONTBACK - Long Live Rock N Roll



02. TRAIL OF MURDER (ft. Jonny Lindkvist) - Rainbow In The Dark



03. MEMORY GARDEN - Falling Off The Edge Of The World



04. TAD MOROSE - Straight Through The Heart



05. DIO APPRECIATION SOCIETY SWEDEN - Caught In The Middle



06. MADISON - Children Of The Sea



07. GORMATHON - Jesus, Mary & The Holy Ghost



08. EPHEMERAL PLEASURE - Like The Beat Of A Heart



09. SVEN-HOLGER ROSENVINGE - I



10. SOULSHINE - Hungry For Heaven



Состав DIO APPRECIATION SOCIETY SWEDEN:



* Mats Levén - Vocals

* Mike Wead - Guitar

* Simon Johansson - Guitar

* Anders Modd - Bass

* Tom Björn - Drums



Состав EPHEMERAL PLEASURE:



* Hans-Birger Andersson - Vocals

* Pontus Norgren - Guitars

* Anders Modd - Bass

* Andreas "Bagge" Baglien - Keyboards

* Martin Knutar – Drums



Несколько треков доступны ниже.



















