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Dio

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|||| 30 ноя 2020

Шведские музыканты почтили память DIO



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Шведские музыканты выпустили трибьют-альбом Ронни Джеймсу Дио "Legacy - A Tribute To Ronnie James Dio", в котором приняли участие такие группы как MADISON, MEMORY GARDEN, TAD MOROSE, GORMATHON, TRAIL OF MURDER, FRONTBACK, SOULSHINE и SVEN-HOLGER ROSENVINGE и гостевые музыканты Mats Levén (YNGWIE MALMSTEEN, CANDLEMASS), Mike Wead (KING DIAMOND, HEXENHAUS), Pontus Norgren (HAMMERFALL, THE POODLES), Jonny Lindkvist (NOCTURNAL RITES, GATHERING OF KINGS), Simon Johansson (WOLF, BIBLEBLACK), Tom Björn (NIGHTINGALE, MEMENTO MORI), Anders Modd (WOLF, BLACK INK RIVER), Hans Birger (FATAL SMILE, MINDSPLIT), Martin Knutar (DIVINE SIN, MACABRE DECAY) и Andreas "Bagge" Baglien (DIVINE SIN, WOLVERINE). Изначально планировавшаяся к выпуску в 2015 году на CD, теперь эта запись доступна на всех стриминговых сервисах, а все вырученные средства будут направлены в фонд по борьбе с раком Stand Up And Shout.

Трек-лист:

01. FRONTBACK - Long Live Rock N Roll

02. TRAIL OF MURDER (ft. Jonny Lindkvist) - Rainbow In The Dark

03. MEMORY GARDEN - Falling Off The Edge Of The World

04. TAD MOROSE - Straight Through The Heart

05. DIO APPRECIATION SOCIETY SWEDEN - Caught In The Middle

06. MADISON - Children Of The Sea

07. GORMATHON - Jesus, Mary & The Holy Ghost

08. EPHEMERAL PLEASURE - Like The Beat Of A Heart

09. SVEN-HOLGER ROSENVINGE - I

10. SOULSHINE - Hungry For Heaven

Состав DIO APPRECIATION SOCIETY SWEDEN:

* Mats Levén - Vocals
* Mike Wead - Guitar
* Simon Johansson - Guitar
* Anders Modd - Bass
* Tom Björn - Drums

Состав EPHEMERAL PLEASURE:

* Hans-Birger Andersson - Vocals
* Pontus Norgren - Guitars
* Anders Modd - Bass
* Andreas "Bagge" Baglien - Keyboards
* Martin Knutar – Drums

Несколько треков доступны ниже.

Swedish Metal Musicians Pay Tribute To RONNIE JAMES DIO On








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


30 ноя 2020, 22:55		Жирный состав, однако. Бля, Найтингейл надо переслушать как раз.


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