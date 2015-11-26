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Бывший гитарист DIO : «Кому это не нравится голограмма?»



У бывшего гитариста DIO Rowan'a Robertson'a спросили, каково его мнение насчёт голограммы Дио:



«Мне очень понравилось. Я видел шоу в Wiltern и считаю, что это хороший вариант вернуть песни DIO к жизни с иной точки зрения и эффектами. И вы можете наслаждаться треками. Я к тому, ну как это можно не любить? Это же прекрасно!»













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