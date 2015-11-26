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Dio

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30 сен 2020 : 		 Бывший гитарист DIO: «Кому это не нравится голограмма?»

10 июл 2020 : 		 ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и другие поздравляют DIO

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

30 май 2020 : 		 WENDY DIO о муже: «Он всегда со мной»

29 май 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

28 май 2020 : 		 VINNY APPICE: «DIO никогда не разминался»

27 май 2020 : 		 Барабанщик DIO: «Зал Славы Рок-н-ролла всё равно отстой»

23 май 2020 : 		 VINNY APPICE об уходе из BLACK SABBATH и создании DIO

23 май 2020 : 		 WENDY DIO вспоминает мужа

22 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «DIO давал почувствовать, что мы все вместе»

21 май 2020 : 		 Бывший барабанщик DIO о DIO

21 май 2020 : 		 RONNIE JAMES DIO: «Для меня нет покоя в творчестве»

21 май 2020 : 		 RONNIE JAMES DIO: «А я ведь хотел быть просто бейсболистом»

19 май 2020 : 		 VINNY и CARMINE APPICE почтили память DIO

18 май 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает DIO

18 май 2020 : 		 Выход биографии DIO отложен

18 май 2020 : 		 Коллеги DIO по BLACK SABBATH вспоминают

18 май 2020 : 		 Вокалист RAINBOW почтил память бывшего вокалиста RAINBOW

14 май 2020 : 		 Не ждите, что VIVIAN CAMPBELL и WENDY DIO помирятся

19 апр 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

14 апр 2020 : 		 Переиздания DIO попали в чарты

3 апр 2020 : 		 Репортаж с вечера памяти DIO

24 мар 2020 : 		 WENDY DIO о нереализованном материале DIO

11 мар 2020 : 		 WENDY DIO: «Моя работа — хранить наследие Ронни»

4 мар 2020 : 		 Биография DIO планируется к выходу

21 фев 2020 : 		 Детали документального фильма о DIO
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Бывший гитарист DIO: «Кому это не нравится голограмма?»



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У бывшего гитариста DIO Rowan'a Robertson'a спросили, каково его мнение насчёт голограммы Дио:

«Мне очень понравилось. Я видел шоу в Wiltern и считаю, что это хороший вариант вернуть песни DIO к жизни с иной точки зрения и эффектами. И вы можете наслаждаться треками. Я к тому, ну как это можно не любить? Это же прекрасно!»

Ex-DIO Guitarist ROWAN ROBERTSON Says RONNIE JAMES DIO Hologram Is





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