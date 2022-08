сегодня



Барабанщик DIO — о ремиксе "Holy Diver": «Это было рискованно»



Классический дебютный альбом DIO 1983 года "Holy Diver" был переиздан в 2022 году как "Holy Diver: Super Deluxe Edition" на лейбле Rhino. Бокс-сет из четырёх дисков включает в себя две версии "Holy Diver". Первая — это новый микс альбома, сделанный Joe Barresi (TOOL, QUEENS OF THE STONE AGE, SLIPKNOT). Он использовал оригинальные аналоговые ленты для ремикширования всех девяти треков альбома. Второй — это полностью ремастированная версия оригинального микса 1983 года. Super Deluxe Edition также содержит неизданные концертные выступления и не вошедшие в альбом песни, а также подборку раритетов той эпохи.



В беседе с подкастом "The Rock Is George" о решении сделать ремикс на "Holy Diver", барабанщик оригинального состава DIO Vinny Appice сказал:



«Когда вы переделываете что-то классическое, вы рискуете: станет ли альбом от этого лучше или будет ли он звучать иначе? Ремастированная версия альбома — я слышал некоторые песни, и они звучат довольно неплохо. Я слышал несколько треков из ремикса... Я почти боюсь его слушать, потому что звук там отличный — барабаны звучат великолепно. И я думаю, что он может звучать немного суше, возможно, немного по-другому, чем оригинальный альбом.



Все привыкли к звуку как у "Led Zeppelin I". У этого альбома есть свой звук. И барабаны там прописаны великолепно, гитары [Jimmy] Page'a и микс — просто фантастика. На этих альбомах — на всех альбомах ZEPPELIN — микс невероятный. Так что когда ты берёшься за дело и пытаешься сделать ремикс на что-то подобное, это рискованно. Я думаю, даже Joe нервничал, прикасаясь к этой классике. И проблема с ремиксом ещё и в том, что когда мы сводили этот альбом, в студии не было ни одного компьютера. Там было аналоговое оборудование. У нас была какая-то красная штука — я забыл, как она называлась — мы поставили её на барабаны. Она была включена, и это придавало барабанам некоторую атмосферу. Так что всё было вживую. Когда мы всё сводили, там были Ронни [Джеймс Дио, вокал], Angelo [Arcuri, звукоинженер], я или Viv [гитарист Vivian Campbell]. Мы обсуждали, как мы будем это сводить: "Хорошо, ты немного опускаешь эти регуляторы, когда появляется эта часть". — "Angelo, ты выводишь гитарное соло". — "Ронни, ты играешь на клавишных" — вот так всё было. Так что мы смикшировали его таким образом. Мы не делали автоматическое сведение, чтобы компьютер запомнил микс, а потом вы могли продолжать с такими настройками. Так мы и его и свели. Так что даже Joe упомянул, что он не может повторить некоторое звучание... Например, ту штуку с барабанами — её больше не используют. Теперь есть плагины, но они всё равно звучат иначе. Так что мы смикшировали альбом таким образом, а теперь его привели в соответствие с новой технологией, и всё делается иначе. В общем, перед ним стояла довольно сложная задача. То есть альбом звучит хорошо, но если вы привыкли к другому звучанию, то сейчас всё немного иначе».







