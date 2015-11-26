Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 517
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 188
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 158
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 61
*THERION почти записали новый альбом 34
[= ||| все новости группы



*

Dio

*



10 фев 2021 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

3 фев 2021 : 		 Биография DIO готова

31 янв 2021 : 		 JEFF PILSON — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был великим человеком»

18 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

27 дек 2020 : 		 Если бы голограмма DIO не теряла денег, гастроли бы не останавливались

14 дек 2020 : 		 Концертные релизы DIO выйдут зимой

3 дек 2020 : 		 LEROI XIII с друзьями исполняет кавер DIO

30 ноя 2020 : 		 Шведские музыканты почтили память DIO

23 окт 2020 : 		 Вдова DIO — о документальном фильме

30 сен 2020 : 		 Бывший гитарист DIO: «Кому это не нравится голограмма?»

10 июл 2020 : 		 ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и другие поздравляют DIO

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

30 май 2020 : 		 WENDY DIO о муже: «Он всегда со мной»

29 май 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

28 май 2020 : 		 VINNY APPICE: «DIO никогда не разминался»

27 май 2020 : 		 Барабанщик DIO: «Зал Славы Рок-н-ролла всё равно отстой»

23 май 2020 : 		 VINNY APPICE об уходе из BLACK SABBATH и создании DIO

23 май 2020 : 		 WENDY DIO вспоминает мужа

22 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «DIO давал почувствовать, что мы все вместе»

21 май 2020 : 		 Бывший барабанщик DIO о DIO

21 май 2020 : 		 RONNIE JAMES DIO: «Для меня нет покоя в творчестве»

21 май 2020 : 		 RONNIE JAMES DIO: «А я ведь хотел быть просто бейсболистом»

19 май 2020 : 		 VINNY и CARMINE APPICE почтили память DIO

18 май 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает DIO

18 май 2020 : 		 Выход биографии DIO отложен

18 май 2020 : 		 Коллеги DIO по BLACK SABBATH вспоминают
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Обучающее видео от бывшего гитариста DIO



*
zoom
*
* *
Бывший гитарист группы DIO Rowan Robertson опубликовал новое обучающее видео на YouTube — на этот раз на композицию "Evil On Queen Street" из альбома "Lock Up The Wolves".

Former DIO Guitarist ROWAN ROBERTSON Teaches You How To Play


























Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 171

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом