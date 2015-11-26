4 фев 2022



Фильм о DIO представят на фестивале



"Dio: Dreamers Never Die", долгожданный документальный фильм о творческом пути Ронни Джеймса Дио, будет представлен в рамках SXSW Film Festival, который пройдет в Остине с 11 по 20 марта.







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