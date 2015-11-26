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Голограмма DIO ушла на покой



Вдова DIO Wendy в рамках недавнего интервью сообщила о ближайших планах голограммы покойного мужа:



«Голограмма пока отправлена на покой. Я не знаю, будут ли у нее туры или нет. Мы решились на такой шаг и осуществили его. Но по-прежнему насчет нее идут обсуждения. Я не знаю. Я думаю, что сейчас появилось намного больше нового [в плане технологий]. Я просто думаю, что фанаты предпочли бы видеть Ронни настоящим Ронни, а не голограммой».







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