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Dio

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26 июл 2021 : 		 Голограмма DIO ушла на покой

5 июл 2021 : 		 Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом

2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»

14 июн 2021 : 		 VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»

4 апр 2021 : 		 TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»

31 мар 2021 : 		 Вдова DIO — о его последних днях

8 мар 2021 : 		 TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»

17 фев 2021 : 		 Биография DIO выйдет летом

14 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

11 фев 2021 : 		 DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»

10 фев 2021 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

3 фев 2021 : 		 Биография DIO готова

31 янв 2021 : 		 JEFF PILSON — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был великим человеком»

18 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

27 дек 2020 : 		 Если бы голограмма DIO не теряла денег, гастроли бы не останавливались

14 дек 2020 : 		 Концертные релизы DIO выйдут зимой

3 дек 2020 : 		 LEROI XIII с друзьями исполняет кавер DIO

30 ноя 2020 : 		 Шведские музыканты почтили память DIO

23 окт 2020 : 		 Вдова DIO — о документальном фильме

30 сен 2020 : 		 Бывший гитарист DIO: «Кому это не нравится голограмма?»

10 июл 2020 : 		 ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и другие поздравляют DIO

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

30 май 2020 : 		 WENDY DIO о муже: «Он всегда со мной»

29 май 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

28 май 2020 : 		 VINNY APPICE: «DIO никогда не разминался»

27 май 2020 : 		 Барабанщик DIO: «Зал Славы Рок-н-ролла всё равно отстой»
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Голограмма DIO ушла на покой



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Вдова DIO Wendy в рамках недавнего интервью сообщила о ближайших планах голограммы покойного мужа:

«Голограмма пока отправлена на покой. Я не знаю, будут ли у нее туры или нет. Мы решились на такой шаг и осуществили его. Но по-прежнему насчет нее идут обсуждения. Я не знаю. Я думаю, что сейчас появилось намного больше нового [в плане технологий]. Я просто думаю, что фанаты предпочли бы видеть Ронни настоящим Ронни, а не голограммой».

RONNIE JAMES DIO Hologram Is 'On Hold': 'I Don't Know If We're Going To Do That Again Or Not,' Says WENDY DIO








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

nwhre


26 июл 2021, 15:59		шёл второй год локдауна...

MyDyingMind


26 июл 2021, 16:06		Настало время голограммы голограммы.


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