21 мар 2022



Репортаж c премьера фильма о DIO



Damian Muziani с фэн-сайта BLACK SABBATH Black-Sabbath.com опубликовал ролик, рассказывающий о премьере фильма "Dio: Dreamers Never Die" — среди гостей были Geezer Butler и Sebastian Bach.

























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