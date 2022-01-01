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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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Dio

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21 мар 2022 : 		 Репортаж c премьера фильма о DIO

7 фев 2022 : 		 Вокалист QUIET RIOT — о голограмме Дио: «У меня смешанные чувства по этому поводу»

4 фев 2022 : 		 Фильм о DIO представят на фестивале

22 янв 2022 : 		 TONY MARTIN — о единственной встрече с Дио: «Я думал, он мне втащит»

5 янв 2022 : 		 Документальный фильм о DIO выйдет в этом году

31 дек 2021 : 		 VINNY APPICE — о "Holy Diver": «Травка нам очень помогла!»

29 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»

28 ноя 2021 : 		 IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»

25 окт 2021 : 		 MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»

6 окт 2021 : 		 DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»

14 сен 2021 : 		 Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»

9 сен 2021 : 		 WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»

2 сен 2021 : 		 Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни

27 авг 2021 : 		 Колыбельные от DIO

24 авг 2021 : 		 WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»

23 авг 2021 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO

13 авг 2021 : 		 Биография DIO выйдет на разных языках

9 авг 2021 : 		 Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»

6 авг 2021 : 		 CRYSTAL FAITH исполняют DIO

4 авг 2021 : 		 Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»

29 июл 2021 : 		 WENDY DIO: «Есть еще три песни...»

26 июл 2021 : 		 Голограмма DIO ушла на покой

5 июл 2021 : 		 Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом

2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»

14 июн 2021 : 		 VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»

4 апр 2021 : 		 TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»
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|||| 21 мар 2022

Репортаж c премьера фильма о DIO



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Damian Muziani с фэн-сайта BLACK SABBATH Black-Sabbath.com опубликовал ролик, рассказывающий о премьере фильма "Dio: Dreamers Never Die" — среди гостей были Geezer Butler и Sebastian Bach.

GEEZER BUTLER: 'I Was Really Glad That Me And RONNIE JAMES DIO Had Made Up And All The Past Was In The Past'











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