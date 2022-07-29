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Dio

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Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало»



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Wendy Dio призналась, что больше не хочет организовывать туры голограмме DIO:

«Это был эксперимент, который мы провели. В итоге вышло 50/50 — некоторые люди возненавидели её, некоторым она пришлась по душе. Но мы это сделали, однако больше делать подобное я не хочу. На этот раз я собираюсь показать настоящего Ронни. У меня есть видеозаписи RAINBOW и некоторые записи BLACK SABBATH, DIO и даже ELF, и я хочу собрать их вместе с живой группой и показать их. Думаю, это будет нечто такое, что ребятам действительно захочется увидеть — то, чего они никогда раньше не видели».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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29 июл 2022
o
olly71
ну да начало . Зная больную любовь этой семейки к деньгам следующим этапом развития карьеры будет откопать труп и возить его в гробу по миру и продавать за его просмотр билеты.
29 июл 2022
a
antoner
Ну и стрёмное фото супруги выложили.
29 июл 2022
R
Rutger
Надеюсь, Оззи Осборн это не смотрит
29 июл 2022
P
PriesT
Группа Кино так и сделала, играли живьём, пустив видео ряд с голосом Виктора Цоя.

просмотров: 600

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