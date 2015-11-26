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VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»



В рамках одной из бесед с VINNY APPICE ответил на вопрос о том, испытывали ли музыканты какое-нибудь давление при работе над дебютной пластинкой DIO:



«Нет. На самом деле всё это было весело. Мы были чокнутыми. Мы делали всю работу в студии Sound City, и они позволили нам разгромить здание. У них были игры типа пинбола, мы открывали их и клали туда всякие штуки, чтобы никогда не потерять шарик, и крушили автоматы с газировкой и конфетами. Они позволяли нам делать там всё, что мы хотели. Каждый вечер в семь часов, а именно тогда мы начинали, всё превращалось в клуб для мальчиков. Мы приходили туда, курили травку, они готовили напитки, а мы сочиняли и творили. Заранее никаких песен не создавалось — мы всё делали в студии. И это было просто отличное, замечательное, счастливое время. И мы никогда не думали: "Это должно быть так же хорошо, как SABBATH". Мы так никогда не думали. Мы просто шли и делали то, что хотели. Группа отлично звучала вместе. У нас был Vivian на гитаре и Jimmy на басу, и мы просто пустили всё на самотёк. Всё было естественно, органично. И никогда не было никакого давления: "Это должно звучать так же хорошо, как SABBATH или лучше", или что-то в таком ключе. Ничего не было. И всё просто сложилось. И когда люди услышали его, они были в восторге — например, от "Holy Diver" и "Stand Up And Shout". Группа была в ударе — просто в ударе!»







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