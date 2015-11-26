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Dio

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2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»

14 июн 2021 : 		 VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»

4 апр 2021 : 		 TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»

31 мар 2021 : 		 Вдова DIO — о его последних днях

8 мар 2021 : 		 TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»

17 фев 2021 : 		 Биография DIO выйдет летом

14 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

11 фев 2021 : 		 DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»

10 фев 2021 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

3 фев 2021 : 		 Биография DIO готова

31 янв 2021 : 		 JEFF PILSON — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был великим человеком»

18 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

27 дек 2020 : 		 Если бы голограмма DIO не теряла денег, гастроли бы не останавливались

14 дек 2020 : 		 Концертные релизы DIO выйдут зимой

3 дек 2020 : 		 LEROI XIII с друзьями исполняет кавер DIO

30 ноя 2020 : 		 Шведские музыканты почтили память DIO

23 окт 2020 : 		 Вдова DIO — о документальном фильме

30 сен 2020 : 		 Бывший гитарист DIO: «Кому это не нравится голограмма?»

10 июл 2020 : 		 ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и другие поздравляют DIO

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

30 май 2020 : 		 WENDY DIO о муже: «Он всегда со мной»

29 май 2020 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO

28 май 2020 : 		 VINNY APPICE: «DIO никогда не разминался»

27 май 2020 : 		 Барабанщик DIO: «Зал Славы Рок-н-ролла всё равно отстой»

23 май 2020 : 		 VINNY APPICE об уходе из BLACK SABBATH и создании DIO

23 май 2020 : 		 WENDY DIO вспоминает мужа
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VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»



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В рамках одной из бесед с VINNY APPICE ответил на вопрос о том, испытывали ли музыканты какое-нибудь давление при работе над дебютной пластинкой DIO:

«Нет. На самом деле всё это было весело. Мы были чокнутыми. Мы делали всю работу в студии Sound City, и они позволили нам разгромить здание. У них были игры типа пинбола, мы открывали их и клали туда всякие штуки, чтобы никогда не потерять шарик, и крушили автоматы с газировкой и конфетами. Они позволяли нам делать там всё, что мы хотели. Каждый вечер в семь часов, а именно тогда мы начинали, всё превращалось в клуб для мальчиков. Мы приходили туда, курили травку, они готовили напитки, а мы сочиняли и творили. Заранее никаких песен не создавалось — мы всё делали в студии. И это было просто отличное, замечательное, счастливое время. И мы никогда не думали: "Это должно быть так же хорошо, как SABBATH". Мы так никогда не думали. Мы просто шли и делали то, что хотели. Группа отлично звучала вместе. У нас был Vivian на гитаре и Jimmy на басу, и мы просто пустили всё на самотёк. Всё было естественно, органично. И никогда не было никакого давления: "Это должно звучать так же хорошо, как SABBATH или лучше", или что-то в таком ключе. Ничего не было. И всё просто сложилось. И когда люди услышали его, они были в восторге — например, от "Holy Diver" и "Stand Up And Shout". Группа была в ударе — просто в ударе!»

VINNY APPICE Says DIO Didn





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