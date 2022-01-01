27 апр 2022



Альбом DIO получил вторую платину



Дебютный альбом DIO "Holy Diver" был удостоен второй платиновой награды от RIAA. Золото альбом получил 12 сентября 1984 года, а первую платину 21 марта 1989. В мае 2010 пластинка вновь оказалась в чарте вслед за новостями о смерти музыканта и смогла достичь 149 места.









pic.twitter.com/ZjYzOA6sKw Holy Diver, recently certified Double-Platinum. Celebrating 2 Million copies sold in the US! рџ¤рџЏј @Rhino_Records





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