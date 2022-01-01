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*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 18
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
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Dio

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27 апр 2022 : 		 Альбом DIO получил вторую платину

5 апр 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о том, как у него получилось купить Феррари, когда он был в DIO

21 мар 2022 : 		 Репортаж c премьера фильма о DIO

7 фев 2022 : 		 Вокалист QUIET RIOT — о голограмме Дио: «У меня смешанные чувства по этому поводу»

4 фев 2022 : 		 Фильм о DIO представят на фестивале

22 янв 2022 : 		 TONY MARTIN — о единственной встрече с Дио: «Я думал, он мне втащит»

5 янв 2022 : 		 Документальный фильм о DIO выйдет в этом году

31 дек 2021 : 		 VINNY APPICE — о "Holy Diver": «Травка нам очень помогла!»

29 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»

28 ноя 2021 : 		 IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»

25 окт 2021 : 		 MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»

6 окт 2021 : 		 DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»

14 сен 2021 : 		 Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»

9 сен 2021 : 		 WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»

2 сен 2021 : 		 Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни

27 авг 2021 : 		 Колыбельные от DIO

24 авг 2021 : 		 WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»

23 авг 2021 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO

13 авг 2021 : 		 Биография DIO выйдет на разных языках

9 авг 2021 : 		 Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»

6 авг 2021 : 		 CRYSTAL FAITH исполняют DIO

4 авг 2021 : 		 Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»

29 июл 2021 : 		 WENDY DIO: «Есть еще три песни...»

26 июл 2021 : 		 Голограмма DIO ушла на покой

5 июл 2021 : 		 Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом

2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»
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|||| 27 апр 2022

Альбом DIO получил вторую платину



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Дебютный альбом DIO "Holy Diver" был удостоен второй платиновой награды от RIAA. Золото альбом получил 12 сентября 1984 года, а первую платину 21 марта 1989. В мае 2010 пластинка вновь оказалась в чарте вслед за новостями о смерти музыканта и смогла достичь 149 места.

Holy Diver, recently certified Double-Platinum. Celebrating 2 Million copies sold in the US! рџ¤рџЏј @Rhino_Recordspic.twitter.com/ZjYzOA6sKw






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