Вдова DIO хочет переиздать HEAR 'N AID



Wendy Dio в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказала о планах по переизданию сингла HEAR 'N AID 1985 года:



«Мы много об этом говорили. Кажется, у меня никогда нет времени, но в будущем все обязательно произойдет. Я бы с удовольствием добавила туда что-нибудь новенькое, привлекла бы новые, более молодые группы, чтобы записать что-нибудь наряду со старым материалом. Разумеется, все деньги пойдут в фонд Stand Up And Shout [Cancer Fund, некоммерческий благотворительный фонд 501(c)(3), предназначенный для поддержки исследований и образования, способствующих раннему обнаружению, профилактике и лечению рака простаты, толстой кишки и желудка]. Но это в планах, просто нужно найти время. Может быть, в следующем году у меня как раз появится возможность заняться этой темой. Очень много всего... Группы всегда замечательные, и музыканты всегда замечательные. Это все бюрократическая волокита с менеджерами и звукозаписывающими лейблами, и именно с этим нам приходится иметь дело. Но мы обязательно справимся. И скоро всё будет!»







