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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 16
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Dio

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Вдова DIO хочет переиздать HEAR 'N AID



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Wendy Dio в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказала о планах по переизданию сингла HEAR 'N AID 1985 года:

«Мы много об этом говорили. Кажется, у меня никогда нет времени, но в будущем все обязательно произойдет. Я бы с удовольствием добавила туда что-нибудь новенькое, привлекла бы новые, более молодые группы, чтобы записать что-нибудь наряду со старым материалом. Разумеется, все деньги пойдут в фонд Stand Up And Shout [Cancer Fund, некоммерческий благотворительный фонд 501(c)(3), предназначенный для поддержки исследований и образования, способствующих раннему обнаружению, профилактике и лечению рака простаты, толстой кишки и желудка]. Но это в планах, просто нужно найти время. Может быть, в следующем году у меня как раз появится возможность заняться этой темой. Очень много всего... Группы всегда замечательные, и музыканты всегда замечательные. Это все бюрократическая волокита с менеджерами и звукозаписывающими лейблами, и именно с этим нам приходится иметь дело. Но мы обязательно справимся. И скоро всё будет!»




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