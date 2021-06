сегодня



VINNY APPICE: « DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»



В рамках беседы с "The Rock Experience With Mike Brunn" VINNY APPICE ответил на вопрос о том, считает ли он, что тоже должен был попасть в Зал славы рок-н-ролла с оригинальными участниками BLACK SABBATH в 2006 году:



«Сколько групп изменилось за годы? И некоторые из [изменений были] важными. [Вокалист] Ронни [Джеймс Дио] вывел SABBATH на новый уровень. В тот момент они нуждались в нём. И мы оба были в группе, так что они должны были сделать расширенную версию группы до определённого момента, я так считаю.



Насколько я представляю, то была оригинальная версия SABBATH и версия SABBATH с Дио вместе с Bill'ом [Ward'ом, оригинальным барабанщиком] и со мной. Он играл на "Heaven And Hell", а я — на "Mob Rules" и остальных, самых важных [альбомах]. После этого было много версий SABBATH, которые немного отличались друг от друга».













