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Dio

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VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»



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В рамках беседы с "The Rock Experience With Mike Brunn" VINNY APPICE ответил на вопрос о том, считает ли он, что тоже должен был попасть в Зал славы рок-н-ролла с оригинальными участниками BLACK SABBATH в 2006 году:

«Сколько групп изменилось за годы? И некоторые из [изменений были] важными. [Вокалист] Ронни [Джеймс Дио] вывел SABBATH на новый уровень. В тот момент они нуждались в нём. И мы оба были в группе, так что они должны были сделать расширенную версию группы до определённого момента, я так считаю.

Насколько я представляю, то была оригинальная версия SABBATH и версия SABBATH с Дио вместе с Bill'ом [Ward'ом, оригинальным барабанщиком] и со мной. Он играл на "Heaven And Hell", а я — на "Mob Rules" и остальных, самых важных [альбомах]. После этого было много версий SABBATH, которые немного отличались друг от друга».

VINNY APPICE Says He And RONNIE JAMES DIO Should Have Been Inducted Into ROCK HALL Along With Original BLACK SABBATH





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