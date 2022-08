сегодня



Вдова DIO хочет ремикс "The Last In Line"



Wendy Dio в рамках недавней беседы заявила, что хочет сделать ремкис и для альбома "The Last In Line":



«Rhino думают о том, чтобы сделать что-то и с "The Last In Line" и выпустить в таком же варианте, как и "Holy Diver". Не сейчас, но такие планы имеются. И я сейчас опрашиваю продюсеров, кто мог бы сделать эту работу, так что посмотрим, что в итоге выйдет».



Далее она заметила, что продолжает выпускать переиздания «исключительно ради фанатов».







