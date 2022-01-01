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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 30
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 23
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Dio

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Вдова DIO хочет ремикс "The Last In Line"



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Wendy Dio в рамках недавней беседы заявила, что хочет сделать ремкис и для альбома "The Last In Line":

«Rhino думают о том, чтобы сделать что-то и с "The Last In Line" и выпустить в таком же варианте, как и "Holy Diver". Не сейчас, но такие планы имеются. И я сейчас опрашиваю продюсеров, кто мог бы сделать эту работу, так что посмотрим, что в итоге выйдет».

Далее она заметила, что продолжает выпускать переиздания «исключительно ради фанатов».




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