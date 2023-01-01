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Бывший из DIO исполнил песни DIO, BLACK SABBATH



Видео с выступления ROWAN'a ROBERTSON'a, состоявшегося 30 апреля в Smer Klub 77, Žilina, Словакия, доступно для просмотра ниже. Это выступление — часть тура "Electric Guitarlands", в котором принимают участие Gus G., Michael Angelo Batio и Andy Martongelli.







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