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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 32
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Dio

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Фильм о DIO выйдет на Blu-ray



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"Dio: Dreamers Never Die", первый в истории документальный фильм о жизни и творчестве легендарного металл-вокалиста Ронни Джеймса Дио, будет выпущен 29 сентября 2023 года по всему миру студией Mercury на DVD и Blu-ray+4K, а также в виде специального делюксового издания, включающего DVD и Blu-ray с эксклюзивными атрибутами. Все конфигурации фильма будут включать 20-минутную подборку удалённых и расширенных сцен, восстановленных из монтажной для создания особого впечатления у фанатов.

Ограниченное делюксовое издание будет упаковано в двухсекционную коробку с откидной крышкой, содержащую DVD и Blu-Ray-версии фильма, а также фирменную атрибутику DIO, включающую карточки с логотипом, гитарные медиаторы, значки, подставки и раскладной постер из фильма.

Кроме того, фанаты смогут приобрести фильм вместе с набором эксклюзивных товаров "Dreamers Never Die", включая лимитированный постер с трафаретной печатью, футболки, толстовки, шапки и кепки "Dreamers Never Die", травленые пивные кружки, коврик для мыши, сумку-тоут, копию уличного знака "Dio Way" и набор магнитов, а также футболку-реглан и значок с изображением первой группы Дио — ELF.




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