Фильм о DIO выйдет на Blu-ray



"Dio: Dreamers Never Die", первый в истории документальный фильм о жизни и творчестве легендарного металл-вокалиста Ронни Джеймса Дио, будет выпущен 29 сентября 2023 года по всему миру студией Mercury на DVD и Blu-ray+4K, а также в виде специального делюксового издания, включающего DVD и Blu-ray с эксклюзивными атрибутами. Все конфигурации фильма будут включать 20-минутную подборку удалённых и расширенных сцен, восстановленных из монтажной для создания особого впечатления у фанатов.



Ограниченное делюксовое издание будет упаковано в двухсекционную коробку с откидной крышкой, содержащую DVD и Blu-Ray-версии фильма, а также фирменную атрибутику DIO, включающую карточки с логотипом, гитарные медиаторы, значки, подставки и раскладной постер из фильма.



Кроме того, фанаты смогут приобрести фильм вместе с набором эксклюзивных товаров "Dreamers Never Die", включая лимитированный постер с трафаретной печатью, футболки, толстовки, шапки и кепки "Dreamers Never Die", травленые пивные кружки, коврик для мыши, сумку-тоут, копию уличного знака "Dio Way" и набор магнитов, а также футболку-реглан и значок с изображением первой группы Дио — ELF.







