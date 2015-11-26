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Биография DIO готова



В рамках беседы с RockSverige вдова DIO Wendy сообщила, что работа над биографией Ронни Джеймса Дио завершена, и планируется, что она выйдет десятого июля — в тот день, когда Ронни появился на свет.







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