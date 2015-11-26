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Dio

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TONY MARTIN — о единственной встрече с Дио: «Я думал, он мне втащит»



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Tony Martin, который был фронтменом BLACK SABBATH с 1987 по 1991 годы, а затем с 1993 по 1997 годы, рассказал подкасту "Metal Mayhem ROC", что он встречался с Ронни Джеймсом Дио только один раз, и описал это как «единичный случай»:

«На самом деле гитарист [BLACK SABBATH] Tony Iommi пригласил меня за кулисы на один из концертов "Dehumanizer" здесь, в Англии. Я был за кулисами, и Ронни был не рад этому — он был недоволен. Я думаю, он был очень зол на Tony за то, что тот пригласил меня туда.

Я пытался поймать его взгляд за кулисами. Это было довольно крупное мероприятие, люди были повсюду. И каждый раз, когда он проходил мимо меня, я говорил: "Ронни!" А он исчезал. "Ронни!" В конце концов мне удалось привлечь его внимание. Я сказал: "Ронни! Иди сюда". Он подошёл и уставился на меня. И я подумал, что он может втащить мне или сделать ещё что-то в этом роде, но он просто смотрел на меня. А я пытался объяснить. Я сказал: "Ронни, мне нравится то, что ты делаешь, чувак. Я твой большой фанат. За тобой трудно угнаться". А он сказал: "Хорошо" и ушёл. Вот и всё. Он не остался. Он просто сказал "хорошо" и ушёл. Так что это был мой единственный разговор с Ронни Джеймсом Дио. [Смеётся].

Ронни был недоволен тем, что я там присутствовал. Он, должно быть, подумал, что таким образом его ставят на место. Айомми, очевидно, не сказал ему, что я буду там. А после "Dehumanizer" я снова присоединился к группе. Так что у них что-то происходило внутри группы, и я не знаю, что это были за проблемы. Но они не очень хорошо ладили. Tony Iommi сказал мне, что с Ронни всё было не очень. И после этого я вернулся туда. Так что моё имя было связано с SABBATH в течение 11 лет, с небольшим перерывом».

TONY MARTIN Recalls Meeting RONNIE JAMES DIO:





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

GeraldFromRivia


22 янв 2022, 20:17		Новый альбом пиарть надо, но, блять, не такими же убогими трустори.

resurgamresponses


22 янв 2022, 20:31		да и такими пойдет. но не сильно то пиар

срублясдачинет


22 янв 2022, 22:39		Да все знают, что ронни злобный карлик. За радуги и шаббаты, впрочем, спасибо.


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