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Dio

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|||| 10 янв 2024

Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW



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В книге "The Other Side Of Rainbow" её автор Грег Прато поделился мнением людей, близких к группе RAINBOW, почему Ritchie Blackmore уволил Ронни Джеймса Дио. Выдержки из книги приведены ниже.

Wendy Dio (жена/менеджер вокалиста Ронни Джеймса Дио):

«Его уволили. У него не было особого выбора. Думаю, Ронни это предвидел».

David Stone (клавишник Rainbow в 1977–1979 годах):

«Было немного грустно. Ронни всегда был очень милым парнем — без эгоизма, с ним было очень легко найти общий язык. Он был простым человеком — обычный парень с севера штата Нью-Йорк. Блэкмор любил всё контролировать. И я могу сказать, что он указывал Ронни, что петь и о чём петь. Я думаю, это сильно ограничивало Ронни в творчестве. Ронни был похож на меня: "Мы работаем с богом рока, так что мы должны оказывать ему уважение". Я думаю, Блэкмору следовало бы держаться за Ронни. Возможно, ему следовало дать Ронни немного больше свободы действий, когда дело касалось сочинения песен и творчества. У него была отличная группа, и всё, что ему нужно было делать, это позволить группе быть группой. Но он фанатично хотел всё контролировать и ничего подобного позволить не мог».

На вопрос о том, правда ли что Ронни ушёл после того, как его расстроила фотография на обложке журнала Circus, на которой был изображен только Ritchie, а не вся группа, как утверждал Блэкмор на DVD "The Ritchie Blackmore Story", Wendy ответила:

«Я думаю, что это неправда. Ронни был уволен из группы за то, что не сочинял более коммерческие песни. Я не думаю, что фотография может быть причиной ухода из группы. Это звучит нелепо».

Продолжение читайте здесь.

WENDY DIO Says RONNIE Never Spoke To RITCHIE BLACKMORE Again After Getting Fired From RAINBOW




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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10 янв 2024
gravitgroove
"Wendy Dio (жена/менеджер вокалиста Ронни Джеймса Дио):

«Его уволили. У него не было особого выбора. Думаю, Ронни это предвидел»."

Блестящее пояснение!

Благодарю администрацию за ссылку на паралельный контент на "Дзен". Коль там делаете переводы полного текста интервью исполнителей, неплохо будет что бы для большинства новостей был применен такой же метод.
10 янв 2024
k
kovalezha
Как будто это для кого-то секрет. Блэкмор кучу раз говорил, что уволил Ронни, потому что он ему просто надоел со своими песнями про магов, фэнтези и подобную лабуду.
10 янв 2024
olly71
kovalezha, то же именно это слышал как повод для увольнения .
10 янв 2024
HeliosHyperion
Лучше расскажите, когда криворукий быдлокодер починит (раз)логин. А Дио просто пытался во власть, но ни с Ричи, ни с Тони это не прокатило.
Like!1
10 янв 2024
resurgamresponses
Дио, говорит "что слышал что Блэкмор его уволил, но помню что ушел добровольно".
понятно что уволили.
10 янв 2024
resurgamresponses
Дио рассказывает в книге, что Рич придумал записать кавер
Carole King - Will you still love me tomorrow

https://www.youtube.com/watch?v=o3zmXIAxyOQ

отчего Ронни прифигел, и начал доказывать что это не есть гут, после чего они и разосрались

этот кавер Раинбов исполняли на фесте Монстры рОка.
но синглом он не стал
Рич пригласил хитмейкера Балларда который и заделал им хитяру Since you ve been gone, который синглом стал, но в америке пролетел как и другие синглы раинбов.

версия Дио
10 янв 2024
S
SS-ULTRA
resurgamresponses, так Баллард и I Surrender сочинил. Тоже не хилый хит. Вообще с хардовыми хитами у мужика всё в порядке.
10 янв 2024
resurgamresponses
SS-ULTRA, а Ронни так и сказал что это был мощный рок-хит, но только не в Америке. А Рич все хотел Америку покорить. Спрашивается зачем? Это бабки все))
10 янв 2024
Damien
Всякий раз, когда я вижу Ричи Блэкмора, у меня в голове, несмотря на то что он талантливейший музыкант и даже, быть может, лучший рок-гитарист в мире, всегда одно и то же: крайне наглая и нахрапистая, ни с кем и ни с чем никогда не считающаяся, вечно безмерно горделивая двуногая человеческая особь с гипертрофированным Чувством Собственного Величия.
10 янв 2024
M
Mad Katz
Damien, чем круче музыкант, тем более у него зайопов, или его сложнее понять, по вкусу. Аксиома с первага курса. И на то есть объяснение магов).

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