Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW

13 авг 2022 :
|
Концерты DIO будут переизданы
10 авг 2022 :
|
VIVIAN CAMPBELL — о переиздании альбома DIO "Holy Diver"
8 авг 2022 :
|
Барабанщик DIO — о ремиксе "Holy Diver": «Это было рискованно»
29 июл 2022 :
|
Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало»
22 июл 2022 :
|
Фильм о DIO выйдет летом
21 июл 2022 :
|
Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH: «На него плевали и освистывали»
19 июн 2022 :
|
Вдова DIO — о новой версии альбома DIO
23 май 2022 :
|
Переиздание DIO выйдет летом
11 май 2022 :
|
VIVIAN CAMPBELL сожалеет, что не смог попросить прощения у Ронни Джеймса Дио
5 май 2022 :
|
Бывший гитарист DIO — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a: «Чтобы Ронни тебя уволил, нужно было сильно его оскорбить»
27 апр 2022 :
|
Альбом DIO получил вторую платину
5 апр 2022 :
|
VIVIAN CAMPBELL — о том, как у него получилось купить Феррари, когда он был в DIO
21 мар 2022 :
|
Репортаж c премьера фильма о DIO
7 фев 2022 :
|
Вокалист QUIET RIOT — о голограмме Дио: «У меня смешанные чувства по этому поводу»
4 фев 2022 :
|
Фильм о DIO представят на фестивале
22 янв 2022 :
|
TONY MARTIN — о единственной встрече с Дио: «Я думал, он мне втащит»
5 янв 2022 :
|
Документальный фильм о DIO выйдет в этом году
31 дек 2021 :
|
VINNY APPICE — о "Holy Diver": «Травка нам очень помогла!»
29 дек 2021 :
|
ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»
28 ноя 2021 :
|
IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»
25 окт 2021 :
|
MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»
6 окт 2021 :
|
DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»
14 сен 2021 :
|
Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»
9 сен 2021 :
|
WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»
2 сен 2021 :
|
Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни
27 авг 2021 :
|
Колыбельные от DIO
24 авг 2021 :
|
WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»
23 авг 2021 :
|
Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO
13 авг 2021 :
|
Биография DIO выйдет на разных языках
9 авг 2021 :
|
Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»
6 авг 2021 :
|
CRYSTAL FAITH исполняют DIO
4 авг 2021 :
|
Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»
29 июл 2021 :
|
WENDY DIO: «Есть еще три песни...»
26 июл 2021 :
|
Голограмма DIO ушла на покой
5 июл 2021 :
|
Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом
2 июл 2021 :
|
VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»
14 июн 2021 :
|
VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»
4 апр 2021 :
|
TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»
31 мар 2021 :
|
Вдова DIO — о его последних днях
8 мар 2021 :
|
TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»
17 фев 2021 :
|
Биография DIO выйдет летом
14 фев 2021 :
|
Фрагмент нового релиза DIO
11 фев 2021 :
|
DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»
10 фев 2021 :
|
Обучающее видео от бывшего гитариста DIO
3 фев 2021 :
|
Биография DIO готова
31 янв 2021 :
|
JEFF PILSON — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был великим человеком»
18 янв 2021 :
|
Фрагмент нового релиза DIO
27 дек 2020 :
|
Если бы голограмма DIO не теряла денег, гастроли бы не останавливались
14 дек 2020 :
|
Концертные релизы DIO выйдут зимой
3 дек 2020 :
|
LEROI XIII с друзьями исполняет кавер DIO
30 ноя 2020 :
|
Шведские музыканты почтили память DIO
23 окт 2020 :
|
Вдова DIO — о документальном фильме
30 сен 2020 :
|
Бывший гитарист DIO: «Кому это не нравится голограмма?»
10 июл 2020 :
|
ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и другие поздравляют DIO
8 июн 2020 :
|
Обучающее видео от бывшего гитариста DIO
30 май 2020 :
|
WENDY DIO о муже: «Он всегда со мной»
29 май 2020 :
|
Обучающее видео от бывшего гитариста DIO
28 май 2020 :
|
VINNY APPICE: «DIO никогда не разминался»
27 май 2020 :
|
Барабанщик DIO: «Зал Славы Рок-н-ролла всё равно отстой»
23 май 2020 :
|
VINNY APPICE об уходе из BLACK SABBATH и создании DIO
23 май 2020 :
|
WENDY DIO вспоминает мужа
22 май 2020 :
|
SEBASTIAN BACH: «DIO давал почувствовать, что мы все вместе»
21 май 2020 :
|
Бывший барабанщик DIO о DIO
21 май 2020 :
|
RONNIE JAMES DIO: «Для меня нет покоя в творчестве»
21 май 2020 :
|
RONNIE JAMES DIO: «А я ведь хотел быть просто бейсболистом»
19 май 2020 :
|
VINNY и CARMINE APPICE почтили память DIO
18 май 2020 :
|
ROB HALFORD вспоминает DIO
18 май 2020 :
|
Выход биографии DIO отложен
18 май 2020 :
|
Коллеги DIO по BLACK SABBATH вспоминают
18 май 2020 :
|
Вокалист RAINBOW почтил память бывшего вокалиста RAINBOW
14 май 2020 :
|
Не ждите, что VIVIAN CAMPBELL и WENDY DIO помирятся
19 апр 2020 :
|
Обучающее видео от бывшего гитариста DIO
14 апр 2020 :
|
Переиздания DIO попали в чарты
3 апр 2020 :
|
Репортаж с вечера памяти DIO
24 мар 2020 :
|
WENDY DIO о нереализованном материале DIO
11 мар 2020 :
|
WENDY DIO: «Моя работа — хранить наследие Ронни»
4 мар 2020 :
|
Биография DIO планируется к выходу
21 фев 2020 :
|
Детали документального фильма о DIO
6 фев 2020 :
|
TOMMY LEE, GLENN HUGHES, SEBASTIAN BACH, FRANKIE BANALI на вечере памяти DIO
18 янв 2020 :
|
Голограмма DIO поедет в новый тур весной
17 дек 2019 :
|
Детали юбилейного памятного вечера в честь DIO
4 дек 2019 :
|
VIVIAN CAMPBELL: «Долгое время я не считал DIO частью своего наследия»
25 ноя 2019 :
|
Fifth Annual Bowl For Ronnie собрала более 50 000 долларов
19 ноя 2019 :
|
Вдова DIO: «Любимой группой Ронни была BLACK SABBATH»
11 ноя 2019 :
|
Вдова DIO: «Голограмма DIO примет участие в гала-вечернике в честь DIO»
8 ноя 2019 :
|
Ремастированные версии альбомов DIO выйдут зимой
28 окт 2019 :
|
Большой праздник в честь DIO состоится зимой
30 июн 2019 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS считает, что голограмма DIO это не средство наживы, а «настоящая благотворительность»
11 июн 2019 :
|
Видео с выступления голограммы DIO
10 июн 2019 :
|
Видео с выступления голограммы DIO
5 июн 2019 :
|
Видео с выступления голограммы DIO
3 июн 2019 :
|
Новая голограмма DIO открыла тур
23 май 2019 :
|
Создатель голограммы DIO: «Ронни выглядит настоящим!»
8 апр 2019 :
|
DOUG ALDRICH о работе с DIO
29 мар 2019 :
|
Превью новой голограммы DIO
26 мар 2019 :
|
DOUG ALDRICH: «Я бы заплатил за билет, чтобы увидеть голограмму Дио, но не думаю, что он был бы в восторге от идеи»
13 мар 2019 :
|
DOUG ALDRICH сказал, что Ронни Джеймсу Дио, вероятно, «не понравилась бы» его голограмма
28 фев 2019 :
|
VIVIAN CAMPBELL: «DIO не выполнил свою часть сделки»
23 фев 2019 :
|
VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем команде техников»
26 янв 2019 :
|
Голограмма DIO поедет в тур в мае
26 дек 2018 :
|
SIMON WRIGHT: «DIO сыграл в моей жизни огромную роль»
22 ноя 2018 :
|
JAKE E. LEE: «Шесть недель в DIO, и меня выгнали за то, что я звучал по-американски»
6 ноя 2018 :
|
Голограмма DIO даст более чем 100 выступлений в 2019
26 сен 2018 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO
25 сен 2018 :
|
Фотокнига о RONNIE JAMES DIO выйдет зимой
17 сен 2018 :
|
Планируются переиздания альбомов DIO
13 сен 2018 :
|
DIO за семь лет до смерти думал, что страдает от нарушения пищеварения
5 сен 2018 :
|
Трейлеры к аукциону вещей RONNIE JAMES DIO
22 авг 2018 :
|
Бывший клавишник о голограмме DIO: «Это уже не Ронни»
18 авг 2018 :
|
VIVIAN CAMPBELL не сохранил радужных воспоминаний об альбоме DIO
14 авг 2018 :
|
DOUG ALDRICH: «DIO бы взбесился, узнай он о голограмме»
24 июл 2018 :
|
Вещи RONNIE JAMES DIO выставляются на аукцион
11 июл 2018 :
|
Музыканты SHADOWS OF STEEL, ARCA HADIAN в новом трибьюте DIO
26 апр 2018 :
|
Классика DIO на арфах
25 апр 2018 :
|
WENDY DIO подарила ROB'у HALFORD'у кольцо RONNIE JAMES'а DIO
20 фев 2018 :
|
Бывший басист DIO за голограмму
20 фев 2018 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS о голограмме DIO: «Всё не ради денег, правда»
7 фев 2018 :
|
Бывший гитарист DIO хотел бы выпуска репетиционных записей DIO
4 фев 2018 :
|
Кавер-версия DIO от DEEP DARK RIVER
19 янв 2018 :
|
CRAIG GOLDY о выступлении с голограммой DIO
22 дек 2017 :
|
Видео с выступления голограммы DIO
12 дек 2017 :
|
Видео с выступления голограммы DIO
8 дек 2017 :
|
Видео с выступления голограммы DIO
8 дек 2017 :
|
Стартовал тур голограммы DIO
16 ноя 2017 :
|
Промо голограммы DIO
4 ноя 2017 :
|
Голограмма DIO приедет летом в США
18 окт 2017 :
|
"Bowl For Ronnie" собрал $49,000
2 окт 2017 :
|
Вдова DIO: «Есть как минимум три нереализованные песни»
30 авг 2017 :
|
DOUG ALDRICH: «У меня есть запись с DIO, которуюникто не слышал»
23 авг 2017 :
|
VINNY APPICE о голограмме Дио
22 авг 2017 :
|
Бывший басист DIO: «Дио бы одобрил голограмму»
10 авг 2017 :
|
VIVIAN CAMPBELL о голограмме Дио
26 июл 2017 :
|
Голограмма DIO едет в тур
18 июл 2017 :
|
VIVIAN CAMPBELL: «Жаль, что я так и не сделал ничего вместе с Ронни»
12 апр 2017 :
|
WENDY DIO защитила тур с голограммой Дио от нападок критиков
3 мар 2017 :
|
Голограмма DIO поедет в тур
4 фев 2017 :
|
Видео с выступления голограммы DIO
30 янв 2017 :
|
Голограмма DIO дебютирует на "Pollstar Awards"
6 дек 2016 :
|
RONNIE JAMES DIO, LEMMY KILMISTER, RANDY RHOADS в "Hall Of Heavy Metal History"
17 ноя 2016 :
|
В следующем году выйдут новые архивные записи DIO
11 авг 2016 :
|
Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air
10 авг 2016 :
|
Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air
7 авг 2016 :
|
RONNIE JAMES DIO "присоединился" на сцене к своим бывшим коллегам
2 июн 2016 :
|
LITA FORD, GILBY CLARKE, DIO DISCIPLES помогли собрать $50,000 для ракового фонда Дио
1 июн 2016 :
|
Бокс-сет DIO выйдет в июле
3 май 2016 :
|
Музыканты DIO и LAST IN LINE выступят с оркестром
26 янв 2016 :
|
WENDY DIO о Джимме Бейне
24 янв 2016 :
|
Умер бывший басист RAINBOW/DIO
3 авг 2015 :
|
VINNY APPICE: «Музыкальный бизнес в заднице»
18 май 2015 :
|
Участники BLACK SABBATH, MEGADETH, STONE SOUR воздали должное RONNIE JAMES'у DIO
30 апр 2015 :
|
Новый трибьют RONNIE JAMES DIO выйдет в мае
15 мар 2015 :
|
VINNY APPICE исполняет DIO
21 янв 2015 :
|
Мюзикл о DIO будет показан в Австралии
25 авг 2014 :
|
Бывший гитарист DIO нашёл музыкантов для нового проекта
17 июл 2014 :
|
Бывший гитарист DIO нашёл басиста для нового проекта
4 июл 2014 :
|
Кантри-версия хита DIO
20 май 2014 :
|
Трибьют DIO выйдет на виниле
13 май 2014 :
|
Фрагмент нового DVD DIO
1 апр 2014 :
|
Какая группа с RONNIE JAMES DIO лучшая?
5 мар 2014 :
|
Японская версия трибьюта DIO выйдет с бонус-треками
2 мар 2014 :
|
Новый концертный релиз DIO выйдет в мае
7 фев 2014 :
|
METALLICA, ROB HALFORD, MOTÖRHEAD, SCORPIONS на трибьюте RONNIE JAMES DIO
27 май 2013 :
|
Фрагмент нового DVD DIO
16 май 2013 :
|
Вспоминая DIO
28 апр 2013 :
|
Фрагмент нового DVD DIO
15 апр 2013 :
|
Делюкс-издание 'Magica' DIO выйдет в июне
2 мар 2013 :
|
Новый релиз DIO выйдет в мае
14 фев 2013 :
|
Делюкс-издание "Dream Evil" DIO выйдет в марте
8 фев 2013 :
|
THE SOUTHERN CROSS исполнили кавер-версию DIO
11 янв 2013 :
|
Sacred Heart Tour DVD/Blu-ray DIO выйдет весной
5 дек 2012 :
|
WENDY DIO хочет видеть на трибьют-альбоме DIO KORN и AVENGED SEVENFOLD
27 ноя 2012 :
|
"The Last In Line" DIO вышел на золотом диске
21 сен 2012 :
|
Рассказ о делюкс-издания DIO
12 сен 2012 :
|
Вдова DIO вышла замуж за друга
4 сен 2012 :
|
Пивной стакан RONNIE JAMES DIO
26 авг 2012 :
|
'The Very Beast Of DIO Vol. 2' доступен для прослушивания
7 авг 2012 :
|
Семплы 'The Very Beast Of DIO Vol. 2'
1 авг 2012 :
|
Обложка и трек-лист нового сборника DIO
30 июл 2012 :
|
Сборник синглов DIO выйдет в августе
27 июл 2012 :
|
'The Very Beast Of DIO Vol. 2' выйдет в этом году
11 июл 2012 :
|
GEEZER BUTLER вспоминает RONNIE JAMES'е DIO
17 май 2012 :
|
Tony Iommi о DIO
6 май 2012 :
|
Бывшие участники DIO (CAMPBELL, APPICE, BAIN, SCHNELL) объединились и планируют концертные выступления
1 май 2012 :
|
Последний альбом DIO выйдет на виниле
12 мар 2012 :
|
JAMES DURBIN, ORIANTHI исполнили песню DIO
21 фев 2012 :
|
RYAN ADAMS исполнил кавер-версию DIO
7 фев 2012 :
|
Делюкс-издания первых трех альбомов DIO выйдут в марте
27 янв 2012 :
|
Участники DIO DISCIPLES в 'Living Legends Jam'
9 янв 2012 :
|
Участники JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, ALICE COOPER на трибьюте DIO
2 янв 2012 :
|
Новый ремастер DIO 'Holy Diver' выйдет в январе
2 ноя 2011 :
|
Вдова DIO планирует выпустить запись HEAR 'N AID
27 сен 2011 :
|
Делюкс издание "Sacred Heart" DIO в ноябре
26 сен 2011 :
|
Делюкс издание "The Last In Line" DIO в ноябре
21 июл 2011 :
|
Ранние записи DIO выйдут в октябре
18 май 2011 :
|
Новая компиляция DIO выйдет в июне
16 май 2011 :
|
RONNIE JAMES DIO: год спустя
31 мар 2011 :
|
Семплы с концертного альбома DIO
15 дек 2010 :
|
CRAIG GOLDY основал новую группy
4 дек 2010 :
|
Последня песня RONNIE JAMES DIO
25 окт 2010 :
|
Установлена статуя RONNIE JAMES DIO
15 окт 2010 :
|
Статуэтка RONNIE JAMES DIO
27 сен 2010 :
|
В Болгарии соорудят памятник RONNIE JAMES DIO
26 сен 2010 :
|
Фотокнига о DIO выйдет в ноябре
23 сен 2010 :
|
'Holy Diver Live' DIO выйдет на Blu-Ray
13 сен 2010 :
|
Обложка нового концертного диска DIO
11 сен 2010 :
|
Два классических трека DIO в игре 'Rock Band'
10 сен 2010 :
|
Новые записи DIO
6 сен 2010 :
|
Двойной концертный альбом DIO
30 авг 2010 :
|
RONNIE JAMES DIO удостоен первой награды CLASSIC GOLD MUSIC
16 авг 2010 :
|
Выходит книга с фотографиями RONNIE JAMES'а DIO
7 авг 2010 :
|
RONNIE JAMES DIO увековечен в статуэтке
29 июл 2010 :
|
Трибьют DIO и концерт в Лос-Анджелесе в работе
26 июл 2010 :
|
Участники RIOT, RAINBOW исполнили песни DIO
26 июл 2010 :
|
DORO PESCH, DOOGIE WHITE, AXEL RUDI PELL исполнили песни DIO
26 июн 2010 :
|
Участники METALLICA, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX вспоминают DIO
21 июн 2010 :
|
WENDY DIO о раковом фонде "Ronnie James Dio Stand Up And Shout"
19 июн 2010 :
|
32-минутный трибьют DIO
18 июн 2010 :
|
Жена/менеджер DIO критикует «трибьют-проекты», наживающиеся на смерти её мужа
17 июн 2010 :
|
GLENN HUGHES, JORN LANDE выступят на концерте, посвящённом RONNIE JAMES'у DIO
11 июн 2010 :
|
Альбом DIO вернулся в чарты
2 июн 2010 :
|
Подборка фото с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO
1 июн 2010 :
|
Репортаж с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO
28 май 2010 :
|
Два концерта в память о RONNIE JAMES DIO пройдут осенью?
27 май 2010 :
|
TRACY G. о смерти DIO
25 май 2010 :
|
WENDY DIO ответила баптистской церкви
20 май 2010 :
|
SIMON WRIGHT о смерти DIO
17 май 2010 :
|
DIO умер...
5 май 2010 :
|
RONNIE JAMES DIO: "Еще будут туры, музыка и много магии!"
30 мар 2010 :
|
RONNIE JAMES DIO: «Рак, я отделаюсь от тебя»
17 мар 2010 :
|
WENDY DIO отрицает обвинения в адрес мужа в том, что тот использует вокальные подложки
22 фев 2010 :
|
Новый бокс-сет от DIO
15 янв 2010 :
|
RONNIE JAMES DIO прошёл третий курс химиотерапии
22 дек 2009 :
|
RONNIE JAMES DIO: «Я хочу поблагодарить всех!»
8 дек 2009 :
|
RONNIE JAMES DIO ошеломлён поддержкой фэнов
25 ноя 2009 :
|
У RONNIE JAMES DIO рак желудка
19 ноя 2009 :
|
Ronnie James Dio госпитализирован
27 июл 2009 :
|
DIO против DIO
22 июн 2009 :
|
Альбом DIO "Killing The Dragon" переиздан на виниле
13 апр 2009 :
|
RONNIE JAMES DIO пишет биографию
15 мар 2009 :
|
Сборник DIO получил золотой статус
14 апр 2006 :
|
Ronnie James Dio не собирается возвращаться в BLACK SABBATH
28 мар 2006 :
|
DIO: Craig Goldy снова в строю
15 мар 2006 :
|
Бывшего басиста DIO арестовали за вождение в нетрезвом состоянии
11 мар 2006 :
|
DIO сочиняет новый альбом и выпускает концертник с классическим материалом
20 фев 2006 :
|
Концертный диск DIO 'Holy Diver Live' выйдет в апреле
4 окт 2005 :
|
Гитарист DOUG ALDRICH снова с DIO
10 сен 2005 :
|
DIO: архивный DVD "We Rock" выйдет в октябре
11 июл 2005 :
|
DIO подготовил специальную программу для турне по России
25 июн 2005 :
|
DIO приступит к работе только в следующем году
11 сен 2002 :
|
Концерт DIO в России отменен
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
«Его уволили. У него не было особого выбора. Думаю, Ронни это предвидел»."
Блестящее пояснение!
Благодарю администрацию за ссылку на паралельный контент на "Дзен". Коль там делаете переводы полного текста интервью исполнителей, неплохо будет что бы для большинства новостей был применен такой же метод.
понятно что уволили.
Carole King - Will you still love me tomorrow
https://www.youtube.com/watch?v=o3zmXIAxyOQ
отчего Ронни прифигел, и начал доказывать что это не есть гут, после чего они и разосрались
этот кавер Раинбов исполняли на фесте Монстры рОка.
но синглом он не стал
Рич пригласил хитмейкера Балларда который и заделал им хитяру Since you ve been gone, который синглом стал, но в америке пролетел как и другие синглы раинбов.
версия Дио