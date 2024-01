10 янв 2024



Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW



В книге "The Other Side Of Rainbow" её автор Грег Прато поделился мнением людей, близких к группе RAINBOW, почему Ritchie Blackmore уволил Ронни Джеймса Дио. Выдержки из книги приведены ниже.



Wendy Dio (жена/менеджер вокалиста Ронни Джеймса Дио):



«Его уволили. У него не было особого выбора. Думаю, Ронни это предвидел».



David Stone (клавишник Rainbow в 1977–1979 годах):



«Было немного грустно. Ронни всегда был очень милым парнем — без эгоизма, с ним было очень легко найти общий язык. Он был простым человеком — обычный парень с севера штата Нью-Йорк. Блэкмор любил всё контролировать. И я могу сказать, что он указывал Ронни, что петь и о чём петь. Я думаю, это сильно ограничивало Ронни в творчестве. Ронни был похож на меня: "Мы работаем с богом рока, так что мы должны оказывать ему уважение". Я думаю, Блэкмору следовало бы держаться за Ронни. Возможно, ему следовало дать Ронни немного больше свободы действий, когда дело касалось сочинения песен и творчества. У него была отличная группа, и всё, что ему нужно было делать, это позволить группе быть группой. Но он фанатично хотел всё контролировать и ничего подобного позволить не мог».



На вопрос о том, правда ли что Ронни ушёл после того, как его расстроила фотография на обложке журнала Circus, на которой был изображен только Ritchie, а не вся группа, как утверждал Блэкмор на DVD "The Ritchie Blackmore Story", Wendy ответила:



«Я думаю, что это неправда. Ронни был уволен из группы за то, что не сочинял более коммерческие песни. Я не думаю, что фотография может быть причиной ухода из группы. Это звучит нелепо».



Продолжение читайте здесь.







+1 -0



( 10 ) просмотров: 4119