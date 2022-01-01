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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 26
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 18
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Dio

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24 авг 2022 : 		 Трейлер документального фильма о DIO

16 авг 2022 : 		 Вдова DIO хочет ремикс "The Last In Line"

13 авг 2022 : 		 Концерты DIO будут переизданы

10 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о переиздании альбома DIO "Holy Diver"

8 авг 2022 : 		 Барабанщик DIO — о ремиксе "Holy Diver": «Это было рискованно»

29 июл 2022 : 		 Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало»

22 июл 2022 : 		 Фильм о DIO выйдет летом

21 июл 2022 : 		 Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH: «На него плевали и освистывали»

19 июн 2022 : 		 Вдова DIO — о новой версии альбома DIO

23 май 2022 : 		 Переиздание DIO выйдет летом

11 май 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL сожалеет, что не смог попросить прощения у Ронни Джеймса Дио

5 май 2022 : 		 Бывший гитарист DIO — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a: «Чтобы Ронни тебя уволил, нужно было сильно его оскорбить»

27 апр 2022 : 		 Альбом DIO получил вторую платину

5 апр 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о том, как у него получилось купить Феррари, когда он был в DIO

21 мар 2022 : 		 Репортаж c премьера фильма о DIO

7 фев 2022 : 		 Вокалист QUIET RIOT — о голограмме Дио: «У меня смешанные чувства по этому поводу»

4 фев 2022 : 		 Фильм о DIO представят на фестивале

22 янв 2022 : 		 TONY MARTIN — о единственной встрече с Дио: «Я думал, он мне втащит»

5 янв 2022 : 		 Документальный фильм о DIO выйдет в этом году

31 дек 2021 : 		 VINNY APPICE — о "Holy Diver": «Травка нам очень помогла!»

29 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»

28 ноя 2021 : 		 IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»

25 окт 2021 : 		 MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»

6 окт 2021 : 		 DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»

14 сен 2021 : 		 Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»

9 сен 2021 : 		 WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»
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Трейлер документального фильма о DIO



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Трейлер документального фильма о DIO, "Dio: Dreamers Never Die", доступен ниже.




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