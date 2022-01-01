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Вдова Ронни Джеймса Дио: «Да не разводились мы!»



В новом интервью Сакису Фрагосу из Rock Hard Greece Wendy Dio, вдова и менеджер Ронни Джеймса Дио, заявила, что она не разводилась с легендарным хэви-металлистом, несмотря на слухи в Интернете об обратном:



«Я с ним не разводилась. Я не знаю, откуда это взялось. Любому, кто найдёт документы о разводе, я дам миллион долларов. Мы никогда не разводились. Возможно, мы иногда расходились и снова сходились. Очень трудно быть замужем за музыкантом и быть его менеджером. Мы расходились и снова сходились, мы всегда были вместе. Мы никогда не разводились и даже не говорили о разводе. И Ронни был бы очень расстроен, если бы кто-то такое сказал. Я не знаю, откуда взялся этот слух. Я думаю, что бывший гитарист DIO Vivian Campbell сказал это по какой-то причине. Почему — я понятия не имею.



Я очень злюсь, когда люди так говорят. Я никогда не разводилась с Ронни. Я бы ни за что и никогда не подумала о разводе с Ронни. И он бы перевернулся в своей могиле, если бы узнал, что кто-то сказал подобное».



Когда Wendy спросили, трудно ли было работать с Ронни в те времена, когда они не были вместе как пара, она сказала:



«Нет. Потому что бизнес есть бизнес, а наша личная жизнь была нашей личной жизнью. Мы очень хорошо ладили, потому что я никогда не вмешивалась в музыку Ронни, а он никогда не вмешивался в мои дела. У нас была одна цель, вот и всё. У нас была одна цель — и это был успех Ронни в его бизнесе и в его музыке».







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