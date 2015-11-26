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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 148

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 98
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Dio

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29 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»

28 ноя 2021 : 		 IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»

25 окт 2021 : 		 MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»

6 окт 2021 : 		 DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»

14 сен 2021 : 		 Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»

9 сен 2021 : 		 WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»

2 сен 2021 : 		 Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни

27 авг 2021 : 		 Колыбельные от DIO

24 авг 2021 : 		 WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»

23 авг 2021 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO

13 авг 2021 : 		 Биография DIO выйдет на разных языках

9 авг 2021 : 		 Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»

6 авг 2021 : 		 CRYSTAL FAITH исполняют DIO

4 авг 2021 : 		 Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»

29 июл 2021 : 		 WENDY DIO: «Есть еще три песни...»

26 июл 2021 : 		 Голограмма DIO ушла на покой

5 июл 2021 : 		 Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом

2 июл 2021 : 		 VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»

14 июн 2021 : 		 VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»

4 апр 2021 : 		 TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»

31 мар 2021 : 		 Вдова DIO — о его последних днях

8 мар 2021 : 		 TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»

17 фев 2021 : 		 Биография DIO выйдет летом

14 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DIO

11 фев 2021 : 		 DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»

10 фев 2021 : 		 Обучающее видео от бывшего гитариста DIO
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ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»



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ZAKK WYLDE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о голограмме Дио:

«Я считаю, что это здорово. Главное, что она сохраняет память о наших любимых артистах — будь то кавер-группы или что-то подобное. И если вы сходите и посмотрите на это, а все мы отлично проведём время, то вы почтите величие Ронни и то, каким потрясающим он был. Я не вижу в этом никаких проблем. Это развлечение. Если вы пойдёте на концерт, и если вы любите Ронни Джеймса Дио, а мы все его любим, вы отлично проведёте время. Это ничем не отличается от того, когда я встречаюсь со своими друзьями, которые играют в кавер-группах. У меня есть приятели, которые играют в ZOSO, — это потрясающая кавер-группа LED ZEPPELIN, и каждый раз, когда мы приходим к ним, мы отлично проводим время. Это просто потрясающе. Я думаю, это просто чествование ваших любимых групп и ваших любимых артистов. Так что я считаю, что это здорово. У меня нет с этим никаких проблем».

ZAKK WYLDE Has











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