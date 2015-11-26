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ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»



ZAKK WYLDE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о голограмме Дио:



«Я считаю, что это здорово. Главное, что она сохраняет память о наших любимых артистах — будь то кавер-группы или что-то подобное. И если вы сходите и посмотрите на это, а все мы отлично проведём время, то вы почтите величие Ронни и то, каким потрясающим он был. Я не вижу в этом никаких проблем. Это развлечение. Если вы пойдёте на концерт, и если вы любите Ронни Джеймса Дио, а мы все его любим, вы отлично проведёте время. Это ничем не отличается от того, когда я встречаюсь со своими друзьями, которые играют в кавер-группах. У меня есть приятели, которые играют в ZOSO, — это потрясающая кавер-группа LED ZEPPELIN, и каждый раз, когда мы приходим к ним, мы отлично проводим время. Это просто потрясающе. Я думаю, это просто чествование ваших любимых групп и ваших любимых артистов. Так что я считаю, что это здорово. У меня нет с этим никаких проблем».







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