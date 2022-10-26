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CRAIG GOLDY удивлён, что его упомянули в фильме о DIO



CRAIG GOLDY поделился впечатлением от документального фильма "Dio: Dreamers Never Die":



«Я и моя невеста были здесь [на премьере в Лос-Анджелесе в конце сентября], и время от времени — возможно, у всех по-разному — но через какой-то промежуток времени ты забываешь, что смотришь документальный фильм, потому что на самом деле ты как будто слушаешь аудиоисторию, а это одно и то же.



Документальные фильмы не всем нравятся, потому что в них есть элемент образования, а не развлечения. И я сказал Дон'y: "Ты только что создал новый вид документального фильма, который требует нового вида прилагательного, потому что у меня нет подходящего прилагательного для него". И я был удивлён, что оказался в этом фильме, — меня там не так много, но в тех частях, в которых я был, я подумал: "Ну хорошо. Это круто. Это логично". Потому что они пытаются рассказать историю. И каждый пришёл и взял интервью, и они использовали фрагменты этого интервью, чтобы рассказать свою историю. Так что мне было очень приятно, что это оказалось актуальным. Какую бы мысль они ни пытались донести, все интервью, снятые на камеру, были уместны. Но я никогда не считал себя настолько уместным, чтобы участвовать столько раз в документальном фильме. Мы с моей невестой сказали: "Вот это да, это было круто"».







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