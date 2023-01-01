Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 62
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Видео с выступления FEAR FACTORY 14
*Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду... 13
*Басист ANTHRAX: «Просыпаюсь я, значицца, в кровище, и бац!» 12
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*Новый альбом CEMETARY выйдет в этом году 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 62
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
[= ||| все новости группы



*

Dio

*



3 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от бывшего гитариста DIO

16 фев 2023 : 		 VINNY APPICE — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из DIO: «Виной всему бабло»

24 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о документальном фильме о Ронни Джеймсе Дио

17 ноя 2022 : 		 RONNIE JAMES DIO получил фигурку FUNKO

26 окт 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Ронни Джеймс Дио — это нечто из ряда вон»

26 окт 2022 : 		 CRAIG GOLDY удивлён, что его упомянули в фильме о DIO

12 окт 2022 : 		 Вдова Ронни Джеймса Дио: «Да не разводились мы!»

4 окт 2022 : 		 CRAIG GOLDY: «Помню, как Дио мне еду покупал»

29 сен 2022 : 		 TONY IOMMI — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был настоящим профессионалом»

28 сен 2022 : 		 WENDY DIO хочет открыть музей

24 сен 2022 : 		 WENDY DIO заявила, что Вивиан Кэмпбелл хотел сделать группу DIO более коммерческой

22 сен 2022 : 		 SIMON WRIGHT — о концертах с голограммой Дио: «Зрители были благодарны»

24 авг 2022 : 		 Трейлер документального фильма о DIO

16 авг 2022 : 		 Вдова DIO хочет ремикс "The Last In Line"

13 авг 2022 : 		 Концерты DIO будут переизданы

10 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о переиздании альбома DIO "Holy Diver"

8 авг 2022 : 		 Барабанщик DIO — о ремиксе "Holy Diver": «Это было рискованно»

29 июл 2022 : 		 Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало»

22 июл 2022 : 		 Фильм о DIO выйдет летом

21 июл 2022 : 		 Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH: «На него плевали и освистывали»

19 июн 2022 : 		 Вдова DIO — о новой версии альбома DIO

23 май 2022 : 		 Переиздание DIO выйдет летом

11 май 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL сожалеет, что не смог попросить прощения у Ронни Джеймса Дио

5 май 2022 : 		 Бывший гитарист DIO — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a: «Чтобы Ронни тебя уволил, нужно было сильно его оскорбить»

27 апр 2022 : 		 Альбом DIO получил вторую платину

5 апр 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о том, как у него получилось купить Феррари, когда он был в DIO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Демонстрационное видео от бывшего гитариста DIO



zoom
Бывший гитарист DIO Rowan Robertson опубликовал видео, в котором демонстрирует исполнение композиции "Evil On Queen Street".

Former DIO Guitarist ROWAN ROBERTSON Performs Playthrough Of




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 305

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом