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TONY IOMMI — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был настоящим профессионалом»



Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi присутствовал на лондонской премьере первого в истории документального фильма о жизни и творчестве легендарного вокалиста Ронни Джеймса Дио. Премьера состоялась 26 сентября в театре Curzon Soho. Общаясь с TotalRock на красной дорожке мероприятия, Айомми поведал о своём покойном коллеге по группам BLACK SABBATH и HEAVEN & HELL:



«Знаете, дело в том, что он любил своих фанатов. Много раз мы говорили: "Хватит, Ронни. Нам пора идти". А он всегда со всеми общался. Я имею в виду, что это не всегда возможно, потому что тебе нужно уезжать, ты должен успеть на самолёт или сделать что-то ещё. Но он всегда уделял время поклонникам. И он любил своих фанатов — это было для него важно. Он любил то, чем занимался, он был настоящим профессионалом. И это одна из тех вещей, которые мне очень нравились в нём. Можно было быть уверенным в том, что он выйдет на сцену и сможет сделать то, что нужно. Он никогда ничего не отменял. Он просто выходил на сцену и пел».















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