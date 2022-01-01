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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 22
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 18
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 15
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Dio

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22 июл 2022 : 		 Фильм о DIO выйдет летом

21 июл 2022 : 		 Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH: «На него плевали и освистывали»

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27 апр 2022 : 		 Альбом DIO получил вторую платину

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28 ноя 2021 : 		 IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»

25 окт 2021 : 		 MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»

6 окт 2021 : 		 DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»

14 сен 2021 : 		 Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»

9 сен 2021 : 		 WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»

2 сен 2021 : 		 Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни

27 авг 2021 : 		 Колыбельные от DIO

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Фильм о DIO выйдет летом



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По словам вдовы DIO Wendy, премьера долгожданного фильма "Dio: Dreamers Never Die" состоится в кинотеатрах до конца лета этого года.








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